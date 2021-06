La dernière séance photo de Kriti Sanon pour le calendrier 2021 de Daboo Ratnani est trop chaude à gérer ! | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice de Bollywood Kriti Sanon illumine les réseaux sociaux avec ses poèmes, ses séances de fitness ou ses photos adorables et torrides de temps en temps. Elle a maintenant mis le feu à Internet avec sa dernière photo de séance photo.

Kriti Sanon a profité de ses réseaux sociaux pour télécharger sa photo de la séance photo du calendrier 2021 de Daboo Ratnani dans une tenue entièrement noire car elle a l’air absolument ravissante.

Le sous-titrant, elle a écrit, « #dabbooratnanicalendar2021 » tout en créditant l’équipe.

Pour la séance photo, elle a enfilé une bralette noire et un pantalon en cuir avec des talons aiguilles noirs. Elle l’a associé à plusieurs bagues, bracelets et pendentifs élégants pour son 6e tournage de calendrier avec Dabboo Ratnani d’affilée.

Côté travail, cette las aux longues jambes de Bollywood a de nombreux films à gros budget tels que « Adipurush » avec Prabhas et son premier film solo « Mimi » dans son chaton. Kriti Sanon sera également vu dans d’autres projets très médiatisés comme « Ganapath », « Hum Do Hamare Do », « Bhediya » et « Bachchan Pandey » avec une entreprise non annoncée.