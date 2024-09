La dernière sculpture du Quatrième Socle rend hommage aux communautés transgenres

La dernière œuvre dévoilée sur le quatrième socle de Trafalgar Square à Londres, l’une des plateformes les plus importantes du Royaume-Uni pour l’art contemporain, rend hommage aux communautés transgenres, non binaires et non conformes au genre au Mexique et au Royaume-Uni.

Mille fois en un instant de l’artiste mexicaine Teresa Margolles comprend les visages de 726 personnes, 363 du Mexique et 363 de Londres.

« Cette sculpture collective… est non seulement une démonstration de résilience et d’humanité de la part de la communauté trans plus/non binaire, mais aussi un rappel des meurtres et des disparitions qui se produisent encore en Amérique latine », a déclaré Margolles dans un communiqué. Elle ajoute que l’œuvre est dédiée à une femme transgenre nommée Karla, assassinée à Juárez, au Mexique, en 2015.

La forme de la sculpture s’inspire du Tzompantli, un support crânien utilisé par les anciennes civilisations mésoaméricaines pour exposer les victimes de sacrifices. Les moulages, exposés aux intempéries, s’estomperont lentement avec le temps.

Dans son discours lors de l’inauguration, Ekow Eshun, le président du groupe de commande du quatrième socle, a déclaré que l’œuvre reflète « le monde dans lequel nous voulons vivre… il est normal que nous ayons de l’art contemporain qui parle de notre époque ». Invité à donner plus de détails, il a déclaré Le journal des arts que la pièce de Margolles parle de « connexion et d’humains ».

Justine Simons, maire adjointe de Londres en charge de la culture et des industries créatives, a déclaré que les monuments historiques d’aujourd’hui ne représentent pas nos expériences. « Nous changeons cette histoire », a-t-elle déclaré à la foule rassemblée.

Tabby Lamb, une participante basée au Royaume-Uni à l’œuvre de Margolles, a déclaré dans un communiqué : « À une époque où la communauté trans est plus que jamais attaquée, il semble radical de faire partie d’une sculpture célébrant non seulement notre existence mais aussi notre vaste diversité. » En relation avec ces inquiétudes concernant le traitement des personnes trans, certains spectateurs ont exprimé des inquiétudes concernant la sécurité autour de la sculpture.

Le programme Fourth Plinth a été lancé en 1998 par la Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce (RSA) avec le soutien de la Cass Sculpture Foundation. Quatorze artistes, dont Yinka Shonibare, Rachel Whiteread et Mark Wallinger, ont exposé leurs œuvres sur le socle depuis le lancement de cette initiative d’art contemporain en 1999. Les artistes Tschabalala Self et Andra Ursuța ont remporté les prochaines commandes pour le Fourth Plinth.

Le quatrième socle est financé par le maire de Londres avec le soutien de l’Arts Council England et de Bloomberg Philanthropies. Le Télégraphe Selon les documents du bureau du maire, les artistes du Fourth Plinth reçoivent 30 000 £ d’honoraires et 140 000 £ supplémentaires pour couvrir les coûts de production de leurs installations.

En 2016, Margolles a inauguré un monument en hommage aux 100 personnes décédées dans les rues de Los Angeles. Elle a été sélectionnée comme représentante du Mexique à la Biennale de Venise en 2009 et est représentée par James Cohan, New York, la Galerie Peter Kilchmann, Zurich et Mor Charpentier, Paris.