La dernière saveur mystérieuse de Coca-Cola est là. Il est créé par l’IA – Boston News, Weather, Sports

New York (CNN) — Depuis environ un an et demi, Coca-Cola expérimente des boissons en édition limitée aux goûts mystérieux – la plupart avec des concepts vagues et futuristes et des saveurs non divulguées.

Le dernier en date, Coca-Cola Y3000, fait l’affaire. La seule distinction : c’est censé avoir le goût du futur. À juste titre, le géant des boissons gazeuses a utilisé l’intelligence artificielle pour déterminer la saveur et l’emballage.

Il est important pour Coca-Cola de garder ses clients, en particulier les plus jeunes, enthousiasmés par le Coca-Cola, son produit phare vieux de plus d’un siècle. Ces dernières années, les consommateurs soucieux de leur santé ont évité les boissons sucrées, ce qui rend plus difficile pour les vendeurs de sodas de commercialiser leurs marques traditionnelles. Coca-Cola a utilisé sa plateforme Creations, responsable des saveurs en édition limitée comme Y3000, pour tenter de faire résonner la marque auprès des jeunes consommateurs.

Comme toutes les boissons Creations, le Coca-Cola Y3000 est conçu pour avoir principalement le goût du Coca-Cola, avec un peu d’autre chose. Pour créer cette note de saveur supplémentaire et le design de l’emballage, Coca-Cola s’est tourné vers l’IA.

L’entreprise s’est appuyée sur d’anciennes connaissances humaines pour découvrir quelles saveurs les gens associent au futur. Ensuite, il a utilisé l’IA pour aider à déterminer les associations de saveurs et les profils, a déclaré un porte-parole. Pour l’emballage du produit – qui semble faire allusion à une esthétique de l’an 2000 avec des bulles funky, des couleurs roses et bleues et un logo pixelisé — Coca-Cola a utilisé des images générées par l’IA pour créer un mood board d’inspiration. La canette en aluminium donne même le crédit là où elle est due, en soulignant clairement qu’elle est « co-créée avec l’IA ».

Le Y3000, disponible en variétés sans sucre et sans sucre aux États-Unis et au Canada, sera vendu pour une durée limitée à partir de mardi et coûtera autant que le Coca ordinaire.

Comme pour les autres saveurs de la plateforme Creations de Coca-Cola, Y3000 associe des expériences en ligne à des événements ou des marchandises réelles. Les clients peuvent scanner un code QR sur le package Y3000 pour accéder au site Creations, où ils peuvent jouer avec ce à quoi pourrait ressembler l’avenir dans 977 ans.

Le lancement comprend également une collection capsule en édition limitée développée avec la marque de streetwear de luxe Ambush, disponible sur le site Internet de la marque cet automne. Coca-Cola s’est également associé par le passé à la marque de mode Highsnobiety sur une collection.

Espace, rêves et pixels

Coca-Cola a publié un certain nombre de saveurs en édition limitée via Creations, plus récemment Coca-Cola Ultimate, destiné aux joueurs et réalisé en partenariat avec Riot Games, éditeur du jeu d’arène de combat multijoueur en ligne League of Legends.

Avant Ultimate, il y avait Starlight, inspiré par l’espace; Dreamworld, dont la société a déclaré ça a le goût des rêves; et Byte, qui est censé avoir un saveur de pixel. Coca-Cola s’est également associé à des musiciens Rosalia et Marshmello sur des saveurs en édition limitée.

À l’exception de la boisson Marshmello (aromatisée non pas à la guimauve, mais à la fraise et à la pastèque), Coca-Cola est restée muette sur le goût de ces produits.

« Nous n’allons jamais vraiment répondre à cette question » de manière « directe », a déclaré Oana Vlad, directrice principale de la stratégie mondiale chez Coca-Cola. dit précédemment à CNN. Mais « le profil aromatique est toujours, disons-nous, de 85 à 90 % de Coca. Et puis cette torsion de 10 à 15 % de quelque chose d’inattendu.

Les saveurs ne sont pas conçues pour devenir des offres permanentes, a déclaré le PDG James Quincey lors de la conférence des PDG de Redburn l’année dernière.

« Ils sont manifestement plus engageants et plus intéressants qu’une saveur, un Coca-Cola à la vanille ou quelque chose du genre », a-t-il déclaré. « Tester les limites… c’est une question d’engagement auprès des consommateurs. »

