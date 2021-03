Le mercredi 17 mars, Paramount + a annoncé que la saison sept de Plus jeune, qui marque la dernière saison de la comédie dramatique, sera diffusée en première sur le service de diffusion en continu le 15 avril. Pour ceux qui ne connaissent pas le Darren Star -série créée, par Paramount +, Plus jeune suit « Liza Miller ( Sutton Foster ), une rédactrice talentueuse qui navigue dans le monde hautement compétitif de l’édition tout en jonglant avec les complications du mélange des affaires et du plaisir, et face au mensonge qu’elle a créé sur son âge pour décrocher l’emploi de ses rêves. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy