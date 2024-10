La dernière saison de Good Omens ne comportera qu’un seul épisode

Il est temps pour Amazon de vivre un autre Armageddon Bons présages mais pas grand chose. a annoncé que Bons présages reviendrait pour une dernière saison l’année dernière, mais il n’y aura qu’un seul épisode de 90 minutes dont le tournage commencera bientôt en Écosse.

Amazon a initialement confirmé que l’auteur Neil Gaiman, qui a co-écrit le livre sur lequel Bons présages est basé sur Discworld Le créateur Terry Pratchett continuera jusqu’à la dernière saison en tant que producteur exécutif, scénariste et showrunner de la série. Ligne TV dit que Gaiman « a contribué à l’écriture de l’épisode », mais « il ne travaillera pas sur la production ».

Gaiman s’est éloigné des projecteurs et de plusieurs projets basés sur ses œuvres depuis que ses allégations d’agression sexuelle ont fait surface en juillet. Le podcast Tortue Média a décrit le comportement présumé de l’auteur avec les témoignages de quatre femmes, dont l’une a signé un accord de non-divulgation. Une cinquième femme s’est ensuite manifestée avec des accusations similaires sur le podcast. Gaiman a nié les allégations et a déclaré qu’il en était « dérangé », selon .

Les allégations ont interrompu la pré-production pour Bons présages troisième saison. Gaiman a également proposé de se retirer de la série en septembre, selon .

Bons présages met en vedette Michael Sheen dans le rôle de l’ange angélique et pointilleux Aziraphale et David Tennant dans le rôle du démon en roue libre Crowley qui a formé une alliance improbable pour empêcher la venue de l’Antéchrist et la chute de l’humanité. La comédie dramatique a commencé comme une série limitée sur le réseau de streaming d’Amazon en 2019, mais la popularité de la série a incité une deuxième saison en 2020 avec un casting élargi comprenant Jon Hamm dans le rôle de l’archange Gabriel.