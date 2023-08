La dernière robe de cérémonie Rose de Charity Lawson sur « The Bachelorette » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Charité Lawson est prêt à la retrouver heureuse pour toujours lors de la finale de La bachelorette, et une photo d’elle lors de la cérémonie finale des roses a été publiée avant l’épisode du 21 août. Charity avait l’air absolument époustouflante pour son dernier jour de tournage, vêtue d’une magnifique robe plongeante avec des bretelles entrecroisées sur sa poitrine. L’ensemble était incrusté d’un motif perlé et orné de bijoux sur tout le corsage. Charity a complété le look avec ses cheveux séparés au milieu et coiffés en boucles lâches, puis ramenés en demi-queue de cheval. Elle a également porté un maquillage d’apparence naturelle et des boucles d’oreilles pendantes assorties à la robe flashy.

Entrer dans La bachelorette finale, Charity a encore beaucoup de grandes décisions à prendre concernant les trois hommes restants. Elle doit d’abord décider si elle veut ou non donner Aaron Bryant un autre coup après l’avoir précédemment éliminé lors de l’épisode des dates de la ville natale plus tôt cette saison. Aaron s’est envolé pour les Fidji pour professer son amour pour Charity et lui faire savoir qu’il ne pensait pas que leur histoire était encore terminée. L’épisode du 7 août de l’émission s’est terminé par un cliffhanger alors que les téléspectateurs attendaient si Charity le laisserait rester ou non.

Pendant ce temps, avant l’arrivée d’Aaron, elle avait déjà ses dates de suite fantastique avec Dotun Olubeko et Joey Graziadeï. Elle a passé un moment incroyable avec les deux hommes et leur a dit à tous les deux qu’elle était amoureuse d’eux. Avant la cérémonie finale des roses, cependant, elle devra choisir un seul homme et espérer qu’il soit sur la même longueur d’onde et se mette à genoux.

Charity recevra des conseils des membres de sa famille lors de la finale, car ils doivent s’envoler pour les Fidji et rencontrer les deux derniers hommes. Cet épisode conclura le voyage de Charity en tant que Bachelorette après son chagrin sur Zach Shallcross’ saison de Le célibataire. La finale de trois heures sera diffusée le 21 août à 20h00 sur ABC.