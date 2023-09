La dernière révélation sur l’histoire du « ballon espion » révèle l’absurdité des relations américano-chinoises

Des mois après les faits, il a été confirmé qu’il n’y avait pas eu d’espionnage – mais le mal est déjà fait.

Il y a sept mois, le gouvernement et les médias américains étaient en délire à propos d’un prétendu « ballon espion chinois » repéré au-dessus du pays. Cela a incité l’armée à envoyer ses chasseurs à réaction ultramodernes pour abattre l’objet, considéré comme une menace massive pour la sécurité nationale américaine. Le seul problème est que toute cette débâcle était un pur mensonge, comme le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, l’a récemment admis à CBS News.

« La communauté du renseignement, son évaluation – et c’est une évaluation de haute confiance – [is] qu’il n’y avait aucune collecte de renseignements par ce ballon », a déclaré le général au média dimanche. Il prétend que le ballon avait des capteurs mais ne collectait aucune information, c’est-à-dire qu’il aurait pu être un ballon espion mais il n’espionnait pas. Aujourd’hui, les médias se débattent et émettent des théories sur ce qui s’est réellement passé.

CBS, dans sa couverture des commentaires de Milley, a énoncé une évidence en disant : « Il existe diverses théories, avec au moins une théorie dominante selon laquelle il aurait déraillé. » Donc, essentiellement, ce que la Chine a dit était vrai depuis le début – sauf s’il s’agissait vraiment d’un ballon espion (comme le dit Washington) ou d’un ballon météo (comme le dit Pékin) ?

Avant d’en arriver là, il est important de noter à quel point ce faux scandale a été dommageable. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken avait prévu une visite en Chine en février, mais l’a brusquement annulée en raison du drame du « ballon espion ». De toute façon, il n’était pas prêt à recevoir un accueil chaleureux, compte tenu de la décision du président Joe Biden de bloquer toutes les exportations vers le géant chinois des télécommunications, Huawei, prise juste avant cela. Mais cette situation – couplée à une Chambre des Représentants dirigée par les Républicains en colère – a lié les mains du diplomate.

Quant au soi-disant ballon espion, l’explication de la Chine selon laquelle il s’agissait d’un ballon météorologique civil en fuite est bien plus logique à première vue. Quelques faits étayaient cela. Premièrement, pourquoi Pékin enverrait-il un ballon incapable de tracer sa propre trajectoire aux États-Unis avant une réunion diplomatique importante ? Cela n’a tout simplement aucun sens – et de toute façon, la Chine a des satellites qui passent tout le temps au-dessus des États-Unis.

Mais il y a ensuite eu quelques faits supplémentaires qui montrent que tout ce spectacle médiatique a été exagéré. Un météorologue sur Twitter a créé un modèle de la trajectoire probable de l’objet et il a semblé survoler l’Alaska pour la première fois deux jours avant d’être repéré dans le Montana, ce qui signifie que l’armée américaine connaissait déjà son existence mais a attendu une annonce jusqu’à ce qu’il soit au-dessus des 48 principaux. Il a également dû savoir immédiatement qu’il s’agissait d’un ballon météo étant donné sa trajectoire saccadée.

Ainsi, tout le récit d’espionnage qui en a résulté était probablement un canular complet. Et cela a été conçu par les médias pour effrayer les Américains, pour leur faire croire que la Chine va simplement les espionner chez eux ou partout où ils se trouvent. Cela fait partie intégrante de toute la grande stratégie américaine consistant à fabriquer un consentement au conflit avec la Chine.

Ce qui est remarquable, c’est que le gouvernement et les médias n’ont apparemment rien appris de ce que Milley a dit et de ce que la communauté du renseignement savait depuis le début. Les médias traditionnels ont pour la plupart ignoré les remarques de Milley, mais ils ont fait le tour des réseaux sociaux. Le journal officiel, le New York Times, par exemple, citait des responsables américains anonymes dans un article publié quelques jours seulement avant les commentaires du général, affirmant que la Chine avait apparemment complètement arrêté son programme de ballons espions. Mais, encore une fois, il n’est même pas clair s’il y a eu un incident de ballon espion au départ. Pourquoi cette hypothèse a-t-elle été tenue pour acquise ?

Cette situation serait plutôt cocasse si elle n’était pas aussi extrêmement préjudiciable aux relations bilatérales entre les deux plus grandes économies mondiales. Quiconque possédant les capacités intellectuelles les plus élémentaires aurait pu constater dès le départ que la version officielle avancée par les États-Unis était absurde. Les médias auraient dû appliquer ce niveau de contrôle élémentaire à ce qui venait de l’administration et au fait qu’ils n’exigeaient pas de séance de formation obligatoire « le communiqué de presse n’est pas l’histoire » pour les journalistes américains.

Cependant, comme mentionné ci-dessus, cette « arnaque » a fini par annuler une réunion de haut niveau entre le plus haut diplomate américain et Pékin. Même s’il aurait pu arriver que Blinken se soit esquivé simplement sur la base de l’évaluation de l’armée à l’époque, on peut affirmer sans se tromper que le récit médiatique (et les conséquences politiques qui en ont résulté) était peut-être plus important. L’ineptie des médias américains est ainsi directement impliquée dans la détérioration des efforts diplomatiques entre ces deux superpuissances.

Y aura-t-il une réflexion, des changements dans les normes éditoriales, ou même simplement une révision des principes de base du journalisme ? Bien sûr que non. Les médias traditionnels sont tout à fait à l’aise dans la poursuite d’un barrage constant de couverture négative de la Chine et il y a une importante captation d’audience, ainsi que d’autres problèmes systémiques, en jeu. Certaines des plus évidentes sont que le fait de critiquer les sources peut inciter ces sources à cesser de parler au média. Néanmoins, cet incident de ballon est embarrassant d’un niveau supérieur ; c’est vraiment un ballon pour couronner le spectacle clownesque qu’est la presse américaine.