La dernière réunion Zoom du conseil paroissial de Handforth entravée par des disputes et des interruptions publiques

Plus tôt mercredi, le maire du Cheshire East Council, Barry Burkhill, un conseiller indépendant de Handforth, a fait face à un vote de défiance sur son rôle dans la réunion virale, qui a été renvoyée au Comité des normes du Cheshire East Council.

La motion, proposée par la conseillère conservatrice du Cheshire-Est, Liz Wardlaw, affirme que M. Burkhill « n’a pas tenté d’intervenir car il est devenu clair que les participants à cette réunion étaient victimes d’intimidation ».

Interrogée sur ses réflexions sur le vote de censure, Mme Weaver a déclaré: « La politique du Cheshire East, tout son éthique au cours des cinq dernières années, a été anti-intimidation … et ici nous avons le conseiller Burkhill assis et le regardant jouer dans devant lui et sans lever le petit doigt.

« En fin de compte, ce qui manque malheureusement dans tout cela, c’est le respect. »

Mme Weaver est devenue une sensation Internet du jour au lendemain pour sa gestion calme de la réunion de décembre, qui a vu M. Tolver lancer l’appel à deux reprises, y compris lors de la réunion extraordinaire du conseil tenue plus tard dans la soirée.

À la suite de l’expulsion de M. Tolver, le vice-président Aled Brewerton, accompagné d’un homme plus âgé sans nom, a crié à Mme Weaver de « lire le règlement ».

Lorsque la conseillère Susan Moore a appelé à la courtoisie, la réunion a éclaté dans un rire semi-hystérique et M. Brewerton et M. Burkhill ont également été démis de leurs fonctions.