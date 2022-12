La dernière récolte trouvée à la ferme? Panneaux solaires.

L’approche pourrait être une aubaine pour la production d’énergie et la production agricole. Moins de lumière directe du soleil aide à garder les plantes plus fraîches pendant la journée, leur permettant de retenir plus d’humidité et donc de nécessiter moins d’arrosage. Le fait d’avoir des plantes sous les panneaux solaires réduit également la quantité de chaleur réfléchie par le sol, ce qui maintient les panneaux plus frais et les rend plus efficaces. Les ouvriers agricoles qui s’occupent des cultures bénéficient également de températures plus fraîches, tout comme les animaux qui paissent.

L’agrivoltaïque peut aider à réduire le stress thermique chez les vaches laitières JOE DELNERO/NREL

L’adoption à grande échelle de la pratique pourrait aider à réduire les émissions de dioxyde de carbone aux États-Unis de 330 000 tonnes par an et créer plus de 100 000 emplois ruraux sans trop affecter le rendement des cultures. Une étude de 2019 dans la revue Scientific Reports a prédit que les besoins énergétiques mondiaux pourraient être satisfaits par des panneaux solaires si moins de 1 % des terres cultivées étaient converties en systèmes agrivoltaïques.

La combinaison de l’agriculture et de la production d’énergie présente de multiples avantages, explique Joshua Pearce, expert en énergie solaire à l’Université Western de London, en Ontario. “L’énergie solaire et l’efficacité accrue de l’utilisation des terres valent de l’argent, et augmentent ainsi les revenus pour un acre donné pour l’agriculteur”, dit-il. “La communauté locale bénéficie également de la protection de l’accès aux aliments frais et aux énergies renouvelables.”

Mais les chercheurs tentent encore de trouver les meilleures façons de mettre en place des systèmes agrivoltaïques. Une variable est la hauteur : au Jack’s Solar Garden, par exemple, les scientifiques expérimentent des panneaux surélevés de six pieds ou huit pieds du sol. Il y a aussi la question de savoir quels types de plantes répondent le mieux à l’ombre supplémentaire des panneaux solaires.