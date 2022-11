La dernière recherche de victimes du massacre de Tulsa Race prend fin

La dernière recherche de restes de victimes du massacre de Tulsa Race en 1921 s’est terminée avec 32 cercueils supplémentaires découverts et huit ensembles de restes exhumés, selon la ville.

Les fouilles et les exhumations au cimetière Oaklawn de Tulsa qui ont commencé le 26 octobre se sont terminées vendredi et les restes ont été envoyés à un laboratoire voisin pour analyse et collecte d’ADN.

Les chercheurs ont recherché des tombes anonymes de personnes qui étaient probablement des hommes, dans des cercueils simples avec des signes de traumatisme par balle – des critères pour une enquête plus approfondie qui étaient basés sur des articles de journaux à l’époque, a déclaré l’anthropologue médico-légale Phoebe Stubblefield.

Selon Stubblefield, deux ensembles des 66 restes retrouvés au cours des deux dernières années ont été confirmés comme ayant des blessures par balle, bien qu’aucun n’ait été identifié ou confirmé comme étant une victime du massacre.

L’ADN prélevé sur 14 ensembles des près de trois douzaines de restes trouvés l’année dernière a été envoyé à Intermountain Forensics à Salt Lake City pour une étude plus approfondie. L’ADN des dents et des fémurs, connus sous le nom de fémurs, sera extrait des huit restes récemment exhumés et également envoyé à Intermountain Forensics, a déclaré Stubblefield.

L’archéologue d’État Kary Stackelbeck a déclaré que 62 des 66 sépultures découvertes jusqu’à présent se trouvaient dans des tombes anonymes.

Les enquêteurs recherchent une éventuelle fosse commune de victimes du massacre de 1921 aux mains d’une foule blanche qui est descendue dans la section noire de Tulsa – Greenwood. Plus de 1 000 maisons ont été incendiées, des centaines d’autres ont été pillées et détruites et un quartier d’affaires prospère connu sous le nom de Black Wall Street a été détruit.

La plupart des historiens qui ont étudié l’événement estiment que le nombre de morts se situe entre 75 et 300. Les historiens disent que de nombreuses victimes ont été enterrées dans des tombes anonymes, que leur emplacement n’a jamais été enregistré et que des rumeurs persistent depuis des décennies sur des fosses communes dans la région.

Stackelbeck a déclaré que les restes répondant aux critères d’éventuelles victimes du massacre et exhumés jusqu’à présent ne se trouvaient pas dans une fosse commune, mais plutôt dispersés dans la zone de recherche.

Le maire de Tulsa, GT Bynum, a déclaré qu’il considérait tout le cimetière comme une fosse commune.

« Y a-t-il une fosse commune où il y a des gens alignés comme nous le pensions ? Ce n’est pas le cas », a déclaré Bynum. « Le cimetière d’Oaklawn est-il toujours une fosse commune ? Oui.”

Les enquêteurs ont recommandé une analyse supplémentaire d’un parc voisin et d’un camp de sans-abri adjacent, où des récits oraux ont indiqué que des victimes de massacres avaient été enterrées.

Bynum a déclaré que la ville décidera de la prochaine étape après avoir examiné le prochain rapport des chercheurs qui est attendu dans le courant de l’année prochaine.

Tous les restes exhumés seront réinhumés, au moins temporairement, à Oaklawn, où la réinhumation précédente a été fermée au public, attirant les protestations d’environ deux douzaines de personnes qui ont déclaré être des descendants de victimes du massacre et auraient dû être autorisées à y assister.

Le massacre a anéanti la richesse générationnelle et les victimes n’ont jamais été indemnisées, mais un procès en cours demande des réparations pour les trois survivants connus restants. Ils ont chacun maintenant plus de 100 ans.

Ken Miller, l’Associated Press