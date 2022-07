La dernière purge iranienne | Fox News

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que les tentatives pour ressusciter l’accord sur le nucléaire iranien s’éternisent, stagnent et s’effondrent, la République islamique, dans une certaine mesure, a disparu du radar populaire. Les tenants et les aboutissants de la production et de la rotation des centrifugeuses, les niveaux d’enrichissement de l’uranium et les subtilités des droits d’inspection sont des détails qui n’ont jamais été destinés à retenir l’attention des masses, pour la durée.

Mais maintenant, l’Iran jette des gens en prison.

Cela n’a rien de nouveau en soi et pourrait également ne pas crépiter sur le radar. Mais il y a une intensité dans cette dernière série d’arrestations qui, selon l’ancien diplomate iranien Mehrdad Khonsari, mérite une puissante expression d’indignation de la part de l’Occident.

“Je suis particulièrement surpris par l’administration Biden car, à juste titre, elle s’est engagée à essayer de résoudre ce problème nucléaire, mais elle a omis de prendre en considération à tous les niveaux les citoyens ordinaires d’Iran”, a déclaré Khonsari à Fox News. , attribuant ce manque d’attention aux droits de l’homme en partie au fait que Washington ne voulait pas s’aliéner davantage Téhéran afin de le maintenir à la table. “Malheureusement, c’est devenu un rituel – parler des droits de l’homme – où les gens le disent sans vraiment le vouloir. Mais ici, ils ne l’ont pas dit. Les Iraniens veulent savoir que leur sort est reconnu.”

Parmi les personnes récemment arrêtées figurent certaines des plus grandes personnalités créatives iraniennes, comme le cinéaste primé Mohammad Rasoulof et son collègue Mostafa Al-Ahmad. Ils ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour que les services de sécurité déposent les armes en relation avec la répression sévère des manifestations déclenchées par l’effondrement meurtrier d’un immeuble plus tôt dans l’année. Puis, au cours des dernières heures, la nouvelle qu’un autre cinéaste, Jafar Panahi, a également été arrêté. Nahid Shirpisheh, la dirigeante d’un groupe de mères demandant justice pour leurs enfants tués lors de manifestations il y a quelques années, aurait également été arrêtée.

La détention supplémentaire de Mostafa Tajzadeh se distingue pour une raison différente. Tajzadeh est un ancien conseiller présidentiel qui a longtemps été franc, mais qui, selon Khonsari, est loin d’être un dissident appelant à la révolution. En fait, il vient d’une famille de piliers du système, dont un beau-frère qui a joué un rôle déterminant dans la fondation du Hezbollah. Cela fait un certain temps maintenant que le système est apparemment devenu si paranoïaque qu’il tourne facilement tout seul, dit Khonsari.

“Ce ne sont pas des gens qui appellent à la restauration de la monarchie ou à la mise en place d’un gouvernement de gauche. Ce sont des gens qui font partie intégrante de la circonscription d’origine”, a déclaré Khonsari. “La seule partie qui reste est ce que nous appelons “l’État profond” et maintenant ils commencent à arrêter leurs propres anciens collègues et leurs propres anciens partenaires révolutionnaires.”

Khonsari dit que la situation en Iran est fragile. Il y a régulièrement des protestations. L’inflation point à point a récemment atteint 50 %. Le prix du pain a grimpé de 300 % en une seule journée. Les pensions ne suffisent pas à vivre. Les gens ont protesté contre la corruption autour du bâtiment mentionné précédemment qui s’est effondré à Abadan, faisant 41 morts. Divers syndicats s’insurgent contre les salaires. Mais encore, il n’y a pas de point de ralliement politique et apparemment l’Iran n’est pas à un point de basculement.

“Le fait est qu’il n’y a pas de mécanisme organisé à l’intérieur du pays… quelque chose que “l’État profond” a délibérément empêché d’être en mesure de contester sérieusement son autorité”, a déclaré Khonsari.

Khonsari ajoute que c’est une raison de plus pour que l’Occident se prononce contre la répression contre le peuple iranien.

“Nobdoy veut que les États-Unis ou d’autres interfèrent dans la politique intérieure iranienne, mais en soutenant et en apportant un soutien moral aux droits des personnes qui tentent de débarrasser le pays du joug du radicalisme fondamentaliste” et de faire de l’Iran “quelque chose de plus favorable à la région et le monde est quelque chose qui est le bienvenu », dit-il, affirmant qu’une telle reconnaissance serait une source d’inspiration pour beaucoup et ajoutant que le message ne devrait pas être que le régime iranien « peut faire ce qu’il veut avec son peuple aussi longtemps car ils n’ont pas de bombe nucléaire.”