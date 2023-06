La dernière publication Instagram de Niharika Konidela alimente les rumeurs de divorce avec son mari Chaitanya Jonnalagadda

Niharika Konidela et Chaitanya Jonnalagadda, qui se sont mariés en décembre 2020, se dirigeraient vers un divorce. Les rumeurs ont commencé après qu’ils se soient tous les deux désabonnés sur Instagram et aient supprimé leurs photos de mariage de la plateforme de médias sociaux appartenant à Facebook.

Maintenant, la dernière publication Instagram de Niharika a alimenté ces spéculations. L’actrice a partagé une photo de la réception de son cousin Varun Tej avec Lavanya Tripathi, qui a eu lieu chez l’acteur Ghani le vendredi 9 juin. Les trois ont posé joyeusement pour les caméras dans des tenues traditionnelles.

« J’attendais ce jour pour toujoursrrr maintenant ! @varunkonidela7 Bienvenue dans la famille, Vadina @itsmelavanya », a-t-elle légendé son clic. L’actrice de Vunnadhi Okate Zindagi lui a répondu avec deux émojis coeurs rouges et « je t’aime ! ». Les photos sont rapidement devenues virales, ce qui a amené les internautes à se demander où est Chaitanya. L’un d’eux a écrit : « Niharika, où est votre mari ? », tandis qu’un autre a demandé : « Pourquoi votre mari n’a-t-il pas assisté à la cérémonie de fiançailles de Lavanya et Varun ? ».





Niharika Konidela est la fille de l’acteur et producteur Nagendra Babu et la nièce des acteurs Chiranjeevi et Pawan Kalyan. La star de Pushpa Allu Arjun et la star de RRR Ram Charan sont ses cousins. Elle est apparue dans quelques films tels que Oru Nalla Naal Paathu Solren et Sye Raa Narasimha Reddy. D’autre part, Chaitanya est un ancien élève de BITS Pilani et de l’Indian School of Business (ISB) et travaille comme stratège commercial dans une entreprise multinationale de premier plan à Hyderabad.

Niharika a été vu le plus récemment dans la série Disney + Hotstar Telugu Dead Pixels, qui est une adaptation de la sitcom britannique qui a duré deux saisons avec six épisodes chacune en 2019 et 2021. Le remake indien met également en vedette Harsha Chemudu, Sai Ronak, Akshay Lagusani , et Bhavana Sagi dans les rôles principaux.

