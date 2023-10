Matthew Perry, qui incarnait Chandler Bing dans la sitcom culte Friends, est décédé samedi à 54 ans des suites d’une noyade accidentelle. Sa dernière photo Instagram le montre en train de se détendre dans le même bain à remous de sa maison où il aurait été retrouvé mort.

Matthew Perry, qui incarnait Chandler Bing dans la sitcom culte Friends, est décédé samedi 28 octobre à l’âge de 54 ans. L’acteur s’est noyé accidentellement dans un bain à remous à son domicile de Los Angeles. La mort de Perry a laissé les gens sous le choc alors que les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux pour la star de Friends.

Après sa mort, sa dernière publication sur Instagram est devenue virale en raison de son lien effrayant avec sa mort tragique. Il y a cinq jours sur son Instagram, Matthew a partagé une photo de lui en train de se détendre dans son bain à remous, au même endroit où il a été retrouvé inconscient par la police de Los Angeles. “Oh, donc l’eau chaude qui tourbillonne vous fait du bien ? Je m’appelle Mattman”, avait légendé l’acteur pour la photo.

Réagissant à cette connexion choquante, l’un des internautes sur Twitter a écrit : “C’était son message il y a 5 jours et selon les rapports, c’est exactement là qu’il s’est noyé. Son spa. Éventré !!!”, tandis qu’un autre a écrit : “Matthew La dernière publication de Perry sur Instagram est une photo de lui dans son bain à remous/piscine/jacuzzi. Comme c’est très très triste.”





L’acteur, comédien et producteur américano-canadien a acquis une renommée internationale après avoir incarné Chandler Bing, l’un des six personnages principaux, dans la populaire sitcom Friends, qui a duré dix ans, de 1994 à 2004. En 2002, il a reçu un Primetime Emmy. Nomination au prix du meilleur acteur principal dans une série comique pour la série.

Il faisait également partie de Friends: The Reunion, l’épisode spécial de retrouvailles comprenant les six acteurs principaux – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer, et Perry lui-même. L’émission spéciale de 104 minutes a été diffusée sur HBO Max en mai 2021.