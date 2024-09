La ballerine professionnelle pionnière Michaela DePrince a publié une dernière publication sur Instagram quelques semaines avant que sa mort ne soit annoncée cette semaine.

La jeune femme de 29 ans, qui a joué dans le film de ballet « Coppelia » en 2021, est récemment décédée de causes non divulguées, selon une annonce publiée vendredi sur son compte de médias sociaux.

Une DePrince souriante portait des équipements Nike dans son dernier message du 9 août, et elle a légendé les deux photos avec un simple emoji de signe de paix.

La danseuse de ballet d’origine sierra-léonaise Michaela DePrince se produit lors de ses débuts dans le rôle de Kitri lors des répétitions finales de « Don Quichotte » en 2013. EPA

On ne sait pas exactement comment et quand DePrince est mort. michaeladeprince/Instagram

En plus de « Coppelia », elle est apparue dans « Dancing With the Stars » lors de la performance phare d’AT&T en 2012 et dans le film musical « Lemonade » de Beyoncé, nominé aux Emmy Awards en 2016.

DePrince a grandi dans la Sierra Leone, en Afrique, en proie à des conflits, et a vu sa première image d’une ballerine américaine alors qu’elle était dans un orphelinat.

Elle a fait ses débuts professionnels avec le Joburg Ballet à Johannesburg.

Sa famille a rendu son décès public vendredi. michaeladeprince/Instagram

Plus tard, elle devient la plus jeune danseuse principale du Dance Theatre of Harlem.

En 2021, DePrince est devenue la deuxième soliste du Boston Ballet, ce qui lui a permis de décrocher le rôle principal dans « Coppelia ».

La danseuse a publié ses mémoires, « Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina », en 2016. Le livre a suscité des discussions sur un biopic avec Madonna devrait réaliser le film.