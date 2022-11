La dernière publication Instagram d’Aindrila Sharma pour son petit ami Sabyasachi Chowdhury devient virale après sa disparition

Aindrila Sharma, une actrice bengali, est décédée dimanche à l’âge de 24 ans dans un terrible retournement de situation. Le 1er novembre, elle a été hospitalisée en raison d’une hémorragie cérébrale. Elle a subi une chirurgie de craniotomie décompressive fronto-temporopariétale gauche après avoir subi une hémorragie intracrânienne. Son dernier post Instagram, consacré à sa compagne Sabyasachi Chowdhury, a été publié la veille de son AVC, le 30 octobre.

Elle a partagé le message avec la légende : “Ma raison de vivre (écrit en bengali) Joyeux anniversaire @sabyasachi_3110.”





Sur Facebook et Instagram, Aindrila avait précédemment posté plusieurs photos d’elle-même et de l’acteur Sabyasachi. Elle n’aurait pas peur d’exprimer son soutien pour lui et ses efforts. Sabyasachi a fourni aux fans des mises à jour sur sa thérapie au cours des trois dernières semaines. Il a publié des mises à jour sur son rétablissement sur Facebook.

Le petit ami d’Aindrila, Sabyasachi Chowdhury, lui avait également écrit une note il y a quelques jours. Il a écrit: «Je n’ai jamais pensé que j’écrirais ceci ici. Cependant, aujourd’hui est le jour. Priez pour Aindrila. Priez pour un miracle. Priez pour le surnaturel. Elle se bat contre toute attente, au-delà de l’humain.

Aindrila Sharma, survivante du cancer, est née et a grandi à Berhampore, au Bengale occidental. Elle a fait ses débuts à la télévision avec Jhumur et est ensuite apparue dans des émissions comme Jibon Jyoti, Jiyon Kathi et Mahapeeth Tarapeeth. Elle est apparue dans des films comme Love Cafe et Ami Didi No 1.

Après avoir lutté avec succès contre le cancer, Aindrila Sharma a repris sa carrière professionnelle. Tout récemment, elle a été présentée dans le film original de Zee Bangla Cinema “Bhole Baba Par Karega”, dans lequel elle a joué la fille d’Anirban Chakraborti.

Les partisans d’Aindrila Sharma dans l’État et à Tollywood avaient ardemment prié pour son rétablissement. L’actrice de 24 ans qui s’était vaillamment battue à l’hôpital a commencé à recevoir des prières du public.