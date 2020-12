Le président Donald Trump prend la parole au poste de patrouille frontalière américaine à Yuma, en Arizona, le 23 juin 2020, alors qu’il se déplace pour visiter le mur frontalier avec le Mexique. | Saul Loeb / AFP via Getty Images

Biden a signalé une ère plus accueillante pour les immigrants – mais Trump fait un dernier effort pour faire avancer son programme politique.

À moins de 50 jours de son mandat, le président Donald Trump semble se précipiter pour mettre en œuvre les changements en matière d’immigration. L’administration Biden pourrait en démêler bon nombre – mais les derniers développements s’ajoutent à ce qui sera déjà une tâche monumentale de renversement du programme politique nativiste de Trump.

Depuis les élections, l’administration Trump a rendu le test de citoyenneté plus difficile. Il est en bonne voie d’atteindre son objectif déclaré de construire 450 miles de mur frontalier d’ici la fin de l’année, un rappel physique des efforts de Trump pour empêcher les demandeurs d’asile et autres migrants vulnérables d’entrer. Et jeudi, il a finalisé un régulation cela anéantirait le système d’asile, qui entrerait en vigueur neuf jours seulement avant l’entrée en fonction du président élu Joe Biden, à moins que des contestations judiciaires anticipées ne parviennent à le bloquer.

D’autres propositions pourraient encore être finalisées avant le jour de l’inauguration, y compris des réglementations qui imposeraient des charges supplémentaires aux demandeurs d’asile et aux travailleurs étrangers. Trump serait également en train de réfléchir à une éventuelle action exécutive visant à mettre fin au droit de naissance.

Avec à ses côtés le conseiller principal de la Maison Blanche et le célèbre spécialiste de la restriction de l’immigration, Stephen Miller, Trump a imposé des barrières sans précédent à l’asile, réduit l’immigration légale, considérablement élargi la détention d’immigrants et mené des raids à grande échelle contre des immigrants non autorisés vivant aux États-Unis.

À la suite de la perte électorale de Trump, qu’il refuse toujours de reconnaître, ses efforts de dernière minute pour promulguer les éléments restants de sa liste de souhaits politiques ne semblent plus être de rallier sa base, mais plutôt de garantir un héritage. Sa réussite dépend du peu de temps qu’il lui reste pour laisser sa marque et de la facilité avec laquelle la prochaine administration pourra l’effacer.

«Même s’ils publient ces [proposals], qui sont utilisées comme tactiques effrayantes, cela ne change rien à moins que ce ne soit en fait une règle finale qui a pris effet », a déclaré Shev Dalal-Dheini, directeur des relations gouvernementales de l’American Immigration Lawyers Association. «Je pense que beaucoup de gens sont nerveux lorsqu’ils voient des choses. Mais s’ils n’ont pas d’effet, cela ne change rien.

Trump a rendu la demande de citoyenneté plus difficile

Les immigrants ont demandé à devenir citoyens américains en nombres croissants depuis Atout a pris ses fonctions, ce qui, selon certains analystes politiques, est l’effet de la rhétorique anti-immigrés du président. Mais le chemin n’a pas été facile. Ils font face à des délais de traitement en flèche, des frais plus élevés, un contrôle plus intensif et la possibilité de perdre plus tard leur citoyenneté aux mains du ministère de la Justice.section de dénaturalisation. »

À compter du 1er décembre, ils doivent également passer un test de citoyenneté mis à jour et plus difficile. Et le 18 novembre, l’administration Trump a également mis à jour ses orientations politiques pour conseiller les responsables des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis de contrôler les demandeurs de citoyenneté sur la façon dont ils ont obtenu leurs cartes vertes, entre autres facteurs, les changements qui, selon les défenseurs de l’immigration, entraîneront des délais de traitement plus longs et plus de dénégations.

Les deux changements représentent des obstacles supplémentaires à la citoyenneté pour 9,2 millions d’immigrants vivant aux États-Unis qui sont admissibles à la naturalisation.

Le nouveau test de citoyenneté est dérivé de 128 questions possibles, et pour réussir, les candidats doivent répondre correctement à 12 des 20 questions. En comparaison, l’itération précédente du test comportait 100 questions possibles et la note de passage était de six sur 10.

L’administration a également modifié la formulation de certaines questions d’une manière que les défenseurs des immigrants considèrent comme un moyen de rendre plus difficile la réussite des immigrants dont la maîtrise de l’anglais est limitée, a déclaré Nicole Melaku, directrice exécutive du National Partnership for New Americans, dans un communiqué.

L’une de ces questions est la suivante: «Qui représente un sénateur américain?» La réponse était autrefois «tous les citoyens de l’État», mais la nouvelle réponse, qui a suscité des critiques, ne concerne que les «citoyens» de l’État. Les défenseurs des immigrants ont par conséquent exhorté l’administration Biden à abandonner le nouveau test au profit de la restauration de sa version précédente.

Trump tente de réduire considérablement l’admissibilité à l’asile

L’administration Trump a poursuivi un vaste programme de réglementation visant à limiter l’asile et d’autres protections humanitaires pour les migrants arrivant à la frontière sud.

Dans le cadre d’une poussée de dernière minute, il a porté un coup mortel au système jeudi avec un règlement final radical qui empêcherait d’énormes pans de demandeurs d’asile d’obtenir une protection, y compris ceux qui sont persécutés sur la base du sexe et de la résistance aux gangs. recrutement et en tant que victimes de la coercition criminelle. Les personnes ciblées par des gangs criminels internationaux comme MS-13 seront donc probablement confrontées à un chemin beaucoup plus étroit vers l’asile en vertu de la règle.

le régulation permettrait aux fonctionnaires de l’immigration de rejeter les demandes des demandeurs d’asile comme étant «frivoles» sans même une audience ou même une chance de répondre aux préoccupations concernant leurs demandes. Il refuserait également l’asile à toute personne venant d’un pays autre que le Canada ou le Mexique, qui n’arrive pas sur un vol direct vers les États-Unis, qui a résidé aux États-Unis pendant plus d’un an ou qui n’a pas payé les impôts, entre autres. d’autres provisions.

Proposé pour la première fois en juin, le règlement a suscité environ 80 000 commentaires en réponse, la majorité étant contre. Pourtant, l’administration n’y a apporté que cinq changements, conservant la grande majorité de la proposition originale intacte.

«Le règlement de la mort à l’asile deviendra souvent la mort des demandeurs d’asile», David Bier, analyste politique à l’Institut Cato, tweeté sur la politique.

D’autres règlements relatifs à l’asile pourraient encore être finalisés et mis en œuvre avant le jour de l’inauguration.

Cela comprend une proposition de règlement visant à élargir la capacité des agents d’immigration à refuser les demandeurs d’asile pour des raisons de santé publique, classant toute personne venant d’un endroit où une maladie contagieuse ou infectieuse est répandue comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Bien que cela puisse certainement inclure Covid-19, la règle permet aux départements de la sécurité intérieure et de la justice – et pas seulement aux Centers for Disease Control and Prevention – de déterminer si une maladie constitue une menace internationale.

L’administration Biden devrait publier de nouveaux règlements pour annuler l’un des règlements que Trump a finalisés, y compris en passant probablement par le processus fastidieux consistant à donner l’avis au public et la possibilité de commenter. Il pourrait également essayer de réviser tout règlement faisant l’objet de litiges en cours par le biais d’un règlement judiciaire.

L’administration Biden pourrait également invoquer la loi sur la révision du Congrès, qui permet aux législateurs d’inverser les règlements adoptés au cours des 60 derniers jours ouvrables du Congrès, qui remonte à mars. Cependant, l’utilisation de la loi nécessite l’adoption d’une résolution commune dans les deux chambres du Congrès, ce qui pourrait être difficile si les démocrates n’ont pas le contrôle du Sénat.

Si les règlements ne sont pas encore entrés en vigueur, l’administration Biden pourrait également retarder leur date d’entrée en vigueur de 60 jours, puis s’efforcer de les annuler dans l’intervalle.

Trump continue de cibler les travailleurs immigrés

Bien que Trump ait souvent affirmé qu’il soutenait l’immigration légale, il a dressé des barrières substantielles pour les travailleurs étrangers et continue de le faire dans ses derniers jours au pouvoir.

Trump a publié un décret plus tôt cette année qui a gelé la délivrance de visas pour la plupart des travailleurs étrangers faisant une demande de l’extérieur des États-Unis jusqu’à la fin de l’année en raison de Covid-19, et il devrait prolonger cet ordre. Le président élu Joe Biden a critiqué la politique, la qualifiant de «tentative de plus pour détourner l’attention» de «l’échec de son administration à mener une réponse efficace au COVID-19». Il a déclaré à NBC News en juin que la politique «ne relèverait pas de mon administration».

L’administration Trump poursuit également des réglementations qui entraveraient le secteur des soins de santé, les universités, les organisations à but non lucratif et les entreprises qui dépendent des talents étrangers.

Un règlement prioritaire pour l’administration Trump modifierait la façon dont les visas de travailleurs qualifiés H-1B sont distribués: plutôt que d’être distribués au hasard par le biais d’un processus de loterie, les visas seraient attribués aux candidats ayant les salaires les plus élevés, ce qui compliquerait la tâche des employeurs dans des domaines spécialisés pour pourvoir des emplois d’entrée de gamme. Un autre limiterait la durée pendant laquelle les non-citoyens peuvent rester aux États-Unis en tant qu’étudiants, visiteurs d’échange et journalistes.

D’autres réglementations en suspens imposeraient des charges supplémentaires à ceux qui demandent des prestations d’immigration, exigeant plus de preuves de la part des citoyens américains ou des résidents permanents qui parrainent des immigrants pour des cartes vertes et un dépistage biométrique supplémentaire, y compris la collecte d’ADN et les empreintes vocales.

Trump se précipite pour terminer le mur frontalier

Le mur frontalier a représenté un point d’éclair politique majeur de l’administration Trump. Le président a invoqué le mur comme un cri de ralliement lors de la campagne électorale en 2016, et il a montré son intention de concrétiser cette vision alors qu’il était au pouvoir, en renonçant aux lois environnementales et contractuelles et en saisissant des terres privées pour le faire.

Maintenant, il court pour terminer les 450 milles de mur frontalier qu’il avait promis d’ici la fin de l’année. Environ 415 miles de mur avaient été achevés le 27 novembre, bien que la majeure partie de cette construction visait à remplacer les anciennes barrières existantes, a rapporté CNN. Malgré ce qu’il avait promis en 2016, le Mexique ne l’a jamais payé; au lieu de cela, le fardeau de 15 milliards de dollars est tombé sur les contribuables et a été partiellement transféré du budget du Pentagone sans l’approbation du Congrès.

Biden a promis d’arrêter la construction des murs une fois qu’il prendrait ses fonctions, bien que cela puisse être plus facile à dire qu’à faire. Il reste des questions quant à savoir s’il pourrait résilier les contrats de construction existants et ce qui sera fait avec les fonds non dépensés qui ont été transférés du Pentagone aux fins de la construction du mur.

Mais malgré le vœu de Biden selon lequel «il n’y aura pas un autre pied de mur construit sur mon administration», les centaines de kilomètres de mur qui ont déjà été construits serviront de testament physique au cadre de la politique d’immigration restrictive de Trump. L’administration Biden sera probablement chargée de le maintenir.

Trump serait en train de peser un ordre exécutif pour mettre fin à la citoyenneté du droit d’aînesse

Au cours de sa présidence, Trump a répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait mettre fin au droit de naissance, la garantie constitutionnelle à tous les enfants nés en Amérique, quelle que soit la nationalité de leurs parents, qu’il considère comme un facteur qui incite les immigrants non autorisés à venir vivre. les Etats Unis. The Hill a rapporté qu’il pesait à nouveau une action exécutive qui atteindrait exactement cela dans les dernières semaines avant le jour de l’inauguration, et que le ministère de la Justice avait été consulté sur la question.

Une telle action exécutive serait rapidement contestée devant les tribunaux. Les experts juridiques affirment qu’il a peu de chances de survivre étant donné qu’il faudrait renverser une interprétation centenaire du 14e amendement, qui stipule que «toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et soumises à leur juridiction sont des citoyens de la États-Unis et de l’État dans lequel ils résident. »

Les tribunaux ont longtemps interprété cela comme signifiant que les enfants de non-citoyens sont «nés aux États-Unis et soumis à ses lois» et sont donc citoyens. Mais les restrictionnistes de l’immigration d’organisations telles que le Center for Immigration Studies et la Federation for American Immigration Reform – des groupes fondés par le nationaliste blanc John Tanton qui ont influencé la politique d’immigration de Trump – ont fait valoir que le 14e amendement avait un objectif beaucoup plus restreint de garantir l’émancipation. les esclaves seraient reconnus comme citoyens américains et n’avaient jamais pour but de conférer la citoyenneté aux enfants d’immigrants non autorisés.

Bien qu’une telle action exécutive puisse être rapidement bloquée devant le tribunal ou révoquée par l’administration entrante de Biden, son effet dissuasif potentiel ne peut être sous-estimé.

« Ils veulent publier des politiques qui effraient les gens parce que leur objectif principal est de dissuader l’immigration illégale », a déclaré Dalal-Dheini. L’action exécutive «servirait cet objectif».