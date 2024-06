La dernière position d’Erik Ten Hag sur le travail de Man United émerge alors qu’il apprend que le club est en contact avec d’autres managers – Man United News And Transfer News

16



Erik ten Hag aurait insisté sur le fait qu’il restera à la tête de Manchester United, même s’il a appris que le club était en pourparlers avec ses remplaçants potentiels.

L’avenir de Ten Hag à United est toujours incertain plus de deux semaines après avoir mené ses joueurs à la gloire de la FA Cup en battant Manchester City à Wembley.

A cette occasion, le Néerlandais a élaboré un plan de jeu quasiment sans faille pour lequel les hommes de Pep Guardiola n’avaient tout simplement aucune réponse. Cependant, il semble que la victoire n’ait pas suffi à lui faire gagner du temps dans l’abri d’Old Trafford.

Les dirigeants du club, dirigés par INEOS de Sir Jim Ratcliffe, ont procédé à un examen de fin de saison, dont le résultat devrait déterminer le sort de Ten Hag et s’il continuera ou non à diriger les Red Devils.

Certains joueurs, dont Jonny Evans et Scott McTominay, ont publiquement exprimé leur soutien à l’entraîneur de 54 ans, qui bénéficie également du soutien d’une partie de la base de fans.

L’ancien entraîneur de United, Louis van Gaal, s’est également récemment ouvert sur la situation et a expliqué que Ten Hag méritait plus de temps pour réaliser sa vision et changer les choses.

Au milieu de tout cela, United aurait discuté avec les représentants d’autres managers, dont Mauricio Pochettino, Thomas Frank, Gareth Southgate et Thomas Tuchel.

Il est cependant apparu ce week-end que Tuchel s’était exclu de la course pour succéder à Ten Hag après que le tacticien allemand s’est entretenu avec Ratcliffe à Monaco la semaine dernière.

Les options de gestion pour United diminuent rapidement.

Pendant ce temps, le journaliste de Sky Sports, Kaveh Solhekol, a révélé ce qui se passe dans le camp de Ten Hag et ce que pense l’actuel patron de United de tout ce qui se passe.

Solhekol a écrit sur X (anciennement Twitter) : « Erik ten Hag est au courant des informations selon lesquelles Manchester United aurait été en contact avec d’autres managers. »

« Il a toujours voulu rester à United mais il est réaliste en ce qui concerne ses attentes concernant son avenir. »

« Il est fier d’avoir remporté deux trophées en deux ans et, avec le temps, il est convaincu que la forme de United en championnat s’améliorerait sous sa direction. »

« Il continuera à travailler en tant que manager quoi qu’il arrive. »

On s’attend à ce que l’examen de fin de saison de United se termine cette semaine et qu’un verdict final sur Ten Hag soit rendu.