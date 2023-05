C’est le dernier selfie connu pris par une mère de quatre enfants avant d’être poignardée à mort aux côtés de son nouveau petit ami.

Katie Higton, 27 ans, et Steven Harnett, 25 ans, ont été découverts avec de multiples blessures dans une propriété à Dalton, Huddersfield lundi matin.

C’est le dernier selfie connu de Katie Higton avant qu’elle ne soit assassinée 1 crédit

Steven Harnett, 25 ans, a été découvert avec de multiples blessures aux côtés de Katie dans une propriété à Dalton, Huddersfield, lundi Crédit : PA

Le couple – qui venait juste de commencer à se fréquenter – est allé au cinéma la nuit précédente où l’infirmière a pris un selfie souriant et l’a partagé sur Snapchat.

Marcus Osbourne, 34 ans, a depuis été inculpé des deux meurtres.

Osbourne a également été accusé d’avoir agressé et détenu une deuxième femme contre son gré sur la propriété la nuit où les meurtres ont eu lieu.

Il a comparu mercredi devant le tribunal de première instance de Leeds, où il a été placé en détention provisoire pour comparaître demain devant le tribunal de la Couronne de Leeds.

Mardi, la police du West Yorkshire s’est adressée au chien de garde de la police – après qu’il a été affirmé que Katie était allée leur demander de l’aide quelques jours avant son meurtre.

Un porte-parole du Bureau indépendant pour la conduite de la police a déclaré: « Cela est dû au fait que les agents ont eu des contacts avec les deux victimes.

« Et un homme qui a depuis été arrêté pour suspicion de meurtre, dans les jours précédant cet incident tragique. »

Depuis, les hommages ont afflué pour la « grande maman » qui « a vécu pour ses enfants », dont un bébé de six mois.

L’ancien frère et la belle-sœur de Katie ont déclaré que la famille était « absolument dévastée » alors qu’ils déposaient des fleurs sur les lieux.

Il a déclaré que son frère était en couple avec Katie depuis sept ans et qu’il était le père de ses deux enfants les plus âgés, des filles âgées de neuf et 10 ans.

Pendant ce temps, un ancien collègue qui travaillait dans un entrepôt avec Katie a déclaré au Mirror qu’il devait la rencontrer pour un café ce matin.

Tremblant en rendant hommage à la maman, il a déclaré: « Nous venons de nous faire plaisir.

« Elle était si amusante, si pétillante. Elle a toujours voulu s’améliorer.

« Je me souviens qu’elle a dit que c’était le premier vrai travail qu’elle avait eu, c’était juste avant Noël et elle était tellement excitée de gagner de l’argent à temps pour Noël pour ses enfants. »

Un copain a dit que Steven « voulait juste rencontrer une gentille fille »

Ils ont ajouté: « Il était toujours poli et, pour autant que je sache, avait un grand cœur et il aiderait n’importe qui s’il le pouvait.

« Il était nouveau à Dalton et voulait juste des amis, être un bon père, rencontrer une gentille fille et gagner de l’argent. »

Marcus Osbourne, 34 ans, a depuis été inculpé des deux meurtres Crédit : MEN Media