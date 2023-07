La dernière photo effrayante montre des victimes du sous-marin du Titanic alors que le patron d’OceanGate s’est envolé pour Londres et les a suppliés de faire un voyage condamné

Une dernière photo CHILLING montre deux des victimes tragiques du sous-marin Titan quelques instants avant le voyage condamné.

L’homme d’affaires Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils de 19 ans, Suleman, ont posé en souriant juste avant de monter à bord du navire OceanGate.

L’homme d’affaires Shahzada Dawood photographié avec son fils Suleman quelques instants avant d’embarquer sur le navire condamné

Le sous-marin Titan a disparu seulement une heure et 45 minutes après avoir été submergé Crédit : Getty

Stockton Rush se serait envolé pour Londres pour convaincre la famille de se joindre à l’expédition Crédit : AP

Le père et le fils peuvent être vus portant des costumes orange vif, excités pour leur prochaine aventure, quelques heures seulement avant « l’implosion catastrophique » du sous-marin.

Cela survient alors que l’épouse dévastée du milliardaire basé au Royaume-Uni a révélé des détails effrayants sur la façon dont les cinq passagers de Titan ont passé leurs derniers instants.

Christine Dawood, qui a cédé sa place sur le submersible pour son fils, a déclaré que le couple, aux côtés du reste du groupe, écoutait de la musique dans le noir avant leur mort.

La mère en deuil s’est souvenue de la dernière fois qu’elle avait vu son fils et son mari sur une plate-forme flottante dans l’Atlantique Nord avant la mission.

Le sous-marin a perdu la communication lors d’une plongée dans l’épave du Titanic à peine une heure et 45 minutes après son immersion le 18 juin.

La disparition du Titan a déclenché une opération de recherche massive dans l’Atlantique alors que le navire n’avait que 96 heures de survie.

Mais il est apparu plus tard que les cinq passagers étaient morts sur le coup après l’implosion », car d’importants débris ont été retrouvés quelques jours plus tard.

Les victimes comprenaient trois Britanniques-Shahzada, son fils Suleman et Hamish Harding, 55 ans, ainsi que l’explorateur français Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, et Stockton Rush, 61 ans, le PDG d’OceanGate.

S’adressant au New York Times, Christine a raconté comment elle et sa fille Alina, 17 ans, étaient à bord du Polar Prince – le navire qui transportait le sous-marin Titan condamné – avant que son mari et son fils ne partent pour leur mission.

La mère a également révélé que le patron d’OceanGate, Stockton Rush, et sa femme Wendy avaient voyagé des États-Unis à Londres pour rencontrer la famille et les convaincre que le voyage vers l’épave du Titanic était sûr.

Le chef d’OceanGate qui s’est vanté qu’il était « plus sûr que de traverser la rue » a rencontré les Dawood dans un café de Waterloo en février pour discuter personnellement de la conception et de la sécurité du sous-marin.

Elle a dit: « Ce côté ingénierie, nous n’en avions tout simplement aucune idée. Je veux dire, vous êtes assis dans un avion sans savoir comment fonctionne le moteur. »

Arnie Weissmann, le rédacteur en chef de Travel Weekly, qui a cédé son siège sur le sous-marin Titan, avait précédemment révélé que Rush s’était vanté d’avoir acheté des matériaux « expirés » « à prix réduit » pour le construire.

Alors que l’explorateur en haute mer Rob McCallum a affirmé que le sous-patron de Titan avait ignoré ses craintes pour la sécurité après avoir signalé une série de défauts de conception clés.

Rush avait précédemment déclaré qu’il avait « enfreint certaines règles » pour fabriquer le sous-marin Titan au nom de « l’innovation ».

Malgré les soucis de sécurité, la famille est partie en voyage, trois mois plus tard.

Le père et le fils attendaient avec impatience le voyage vers la célèbre épave

Le navire n’avait que 96 heures de survie Crédit : AFP

Suleman espérait battre un record du monde avec son Rubik’s Cube Crédit : FAMILLE DAWOOD/UNPIXS

Une opération de sauvetage massive a été lancée pour retrouver le sous-marin manquant Crédit : AFP

Le groupe s’est envolé pour Toronto le 14 juin, mais leur vol vers St John’s a été annulé.

Ironiquement, leur vol du lendemain a été retardé et ils craignaient de ne pas arriver à temps au Titan.

Christine a déclaré: « Nous étions en fait assez inquiets, comme, oh mon dieu, et s’ils annulaient également ce vol? Avec le recul, évidemment, j’aurais aimé qu’ils le fassent. »

La famille est finalement arrivée sur le vaisseau-mère au port de St John’s, à Terre-Neuve, où elle a été informée de l’expédition.

« C’était comme une opération bien huilée – on pouvait voir qu’ils l’avaient déjà fait plusieurs fois », a déclaré Christine.

Il a été conseillé aux passagers de porter des chaussettes épaisses et un chapeau et de suivre un régime « à faible teneur en résidus », sans café avant la plongée.

Ils ont été avertis qu’il n’y avait pas de toilettes à bord mais une bouteille ou des toilettes de style camp derrière un rideau.

Le groupe a également été invité à charger sa musique préférée sur son téléphone pour la jouer via Bluetooth, à l’exception de la musique country, à la demande de Rush.

On leur a dit qu’ils voyageraient dans le noir absolu, mais il y avait une chance de voir des créatures bioluminescentes.

Christine a dit que son mari était tellement enthousiasmé par l’expédition, « il était comme un bambin vibrant ».

Elle a dit qu’il était étonné par les histoires de Nargeolet, qui a fait une présentation sur ses plongées précédentes au Titanic, y compris le moment où il avait été « coincé là-bas pendant trois jours et le sous-marin était hors de communication ».

Elle s’est souvenue de son mari en disant: « ‘Oh, mon dieu, c’est tellement cool.’

« Il lapait tout. Il avait cette grande lueur sur le visage en parlant de tous ces trucs ringards. »

Elle a également déclaré que son fils avait espéré battre un record du monde avec son Rubik’s Cube lors de l’expédition vers le célèbre naufrage.

Le 18 juin, Suleman et Shahzada étaient tous prêts pour leur aventure vêtus de leurs combinaisons de vol OceanGate, d’un pantalon imperméable, d’une veste imperméable orange, de bottes à embout d’acier, de gilets de sauvetage et de casques.

Ils se sont arrêtés pour être pesés comme il se doit et Christine se souvient que son mari a dit : « Je parais assez gros. Je suis déjà en train de bouillir. »

Elle se souvient avoir vu Shahzada essayer de descendre les escaliers pour monter dans le radeau qui les conduirait à la plate-forme flottante.

Elle a déclaré: « Il avait besoin d’une main supplémentaire pour descendre les escaliers avec tout cet équipement car les bottes étaient très maladroites.

« Et Alina et moi étions comme, ‘Oh, mon Dieu, j’espère qu’il ne tombera pas dans l’eau. »

Les cinq passagers sont montés dans le sous-marin et l’écoutille a été fermée avec Christine le décrivant comme un « bonjour ».

Mais plus tard, elle a entendu quelqu’un dire que la communication avec Titan avait été perdue et a décidé de se rendre sur le pont où une équipe surveillait le navire.

Elle a dit qu’elle avait été assurée que la communication pourrait ne pas être fiable et que la mission serait interrompue en cas de problème.

Mais dans l’après-midi, on lui a dit qu’ils ne savaient pas où se trouvaient Titan et son équipage.

Elle a dit: « Je regardais aussi l’océan, au cas où je pourrais peut-être les voir faire surface. »

Christine était à bord du vaisseau-mère lorsque cinq jours plus tard, des nouvelles que des débris ont été retrouvés à 1 600 pieds de l’épave du Titanic.

Le groupe a été vu pour la dernière fois sur la plate-forme flottante avant d’embarquer sur Titan Crédit : PA