La dernière photo effrayante de maman tuée dans l’accident d’hélicoptère de Sea World montre qu’elle et son fils, 10 ans, détiennent un billet pour un tour en hélicoptère

Une dernière photo HANTANTE d’une victime d’un accident d’hélicoptère de Sea World la montre tenant son billet d’avion quelques instants avant qu’elle ne soit tragiquement tuée à bord.

La maman de Sydney, Vanessa Tadros, 36 ans, est photographiée à côté de son fils de 10 ans, Nicholas, qui a également été grièvement blessé lors de l’accident sur la Gold Coast, en Australie, lundi.

La photo effrayante montre Vanessa avec son fils quelques instants avant de monter à bord de l’hélicoptère Crédit : 9News

Des images du site de l’accident montrent l’épave de l’hélicoptère sur la Gold Coast Crédit : EPA

Vanessa Tadros faisait partie des quatre personnes tuées lorsque l’hélicoptère est entré en collision au complexe Sea World Crédit : 9News

Le cliché déchirant montre le couple excité souriant et tenant leurs billets quelques instants avant de monter à bord de l’hélicoptère au complexe Sea World.

Mais une journée amusante en famille s’est transformée en tragédie lorsque leur hélicoptère est entré en collision alors que l’un atterrissait et l’autre décollait, a déclaré le porte-parole de la police, Gary Worrell.

Vanessa a été tuée aux côtés du couple britannique Ron et Diane Hughes, 57 et 60 ans, et du pilote Ash Jenkinson, 40 ans, tandis que Nicholas s’est battu pour la vie dans le coma.

La famille et les amis en deuil ont depuis rendu hommage à Vanessa et envoyé leurs meilleurs vœux à la “belle Nicky” alors qu’il se rétablit à l’hôpital.

Sa belle-sœur, Bile Miloseska, a écrit mercredi qu’elle avait “le cœur brisé” à la suite de l’incident tragique.

Elle a déclaré: “Lundi, nous avons perdu un ange absolu d’une femme.

“Notre magnifique neveu, Nicky, est aux soins intensifs en train de se remettre de ses blessures.”

Elle a également demandé que ses proches prient pour “la guérison totale de ce précieux petit garçon”.

Une page GoFundMe a été créée par la famille Tadros après que Nicholas ait subi plusieurs opérations.

Des amis proches de Vanessa, Rochelle et Mikhail Fajloun, ont également décrit la jeune maman comme une personne “généreuse” et “bienveillante”.

Elle a confié à Sunrise : “Vanessa était l’une des femmes les plus remarquables que j’ai eu le plaisir de connaître.

“Je pense que je peux mieux décrire ses qualités comme l’incarnation de la compassion et l’essence de l’altruisme.

“Elle était l’un des êtres humains les plus généreux, les plus humbles et les plus généreux qui soient.

“Elle avait juste cette énergie en elle qui était tout simplement contagieuse, et tous ceux qui l’ont rencontrée ont été touchés par elle.”

TRAGÉDIE EN VOL

Le mari de Vanessa, Simon Tadros, a raconté comment il avait été “totalement brisé” après avoir vu les deux hélicoptères remplis de touristes entrer en collision avec sa femme et son fils à bord.

M. Tadros a posté sur les réseaux sociaux : “Je demande à tout le monde de prier pour le petit homme. Il est sous assistance respiratoire dans un état critique.

“Que Dieu le ramène avec moi et qu’il se remette bien.”

Une amie de la famille, Rochelle Fajloun, a raconté comment il avait vu la tragédie se dérouler.

Mme Fajloun a déclaré: “Simon a été témoin avec angoisse de l’accident et est totalement bouleversé.

“Avec toute la douleur émotionnelle que la mort apporte, elle peut également entraîner un fardeau financier important.

“Tous les dons qui peuvent aider la famille pendant cette période difficile seront les plus appréciés.

“Le beau jeune fils de Vanessa, Nicholas, est grièvement blessé et sous assistance respiratoire alors qu’il se bat pour sa vie dans un hôpital de la Gold Coast, avec son père à ses côtés.”

Les victimes britanniques Ron et Diane, de Liverpool, auraient rendu visite à la fille de Ron, Jane Manns, à son mari Ben et à leurs enfants au moment de l’accident.

Ils avaient décidé de prendre un vol en hélicoptère Sea World au-dessus de la Gold Coast lundi après-midi lorsque la tragédie a frappé.

Jane et Ben ont déclaré que la famille avait eu le “cœur brisé” par leur mort.

Des images horribles ont montré les instants précédant l’accident alors que des touristes attendant un vol ont vu l’hélicoptère condamné décoller.

On entend un enfant dire : “Est-ce qu’il va s’écraser ?” alors que les deux avions noirs de Sea World se dirigent vers une collision.

Les enquêteurs cherchent à savoir pourquoi les pilotes ne se sont apparemment pas vus avant qu’il ne soit trop tard.

Ils pensent que la pale du rotor principal de l’hélicoptère d’Ash – qui a volé pendant moins de 20 secondes – a heurté le cockpit avant de l’avion en descente.

Cinq des six à bord ont été coupés par des éclats du pare-brise brisé, mais le pilote a réussi à atterrir à côté de l’épave de l’autre hélicoptère.

Des baigneurs, des plaisanciers et des pilotes de jet ski ont ensuite couru pour aider les victimes, a indiqué la police.

Au moins 13 personnes ont dû être soignées à la suite du drame de lundi après-midi vers 14 heures.

Angus Mitchell, chef du Bureau australien de la sécurité des transports, a déclaré que la perte de la pale du rotor avait envoyé l’hélicoptère d’Ash dans une “chute incontrôlée”.

Il a déclaré: “Cela a conduit le rotor principal de la boîte de vitesses à se séparer de l’hélicoptère principal, qui n’avait alors plus de portance et est tombé lourdement au sol.”

Sea World Helicopters a exprimé sa sympathie pour les personnes impliquées dans l’accident – et a déclaré qu’il coopérait avec les autorités pour découvrir ce qui s’était passé.

Les jeunes mariés britanniques Ron, 65 ans, et Diane Hughes, 57 ans, de Liverpool, figuraient parmi ceux qui sont morts dans le tragique accident Crédit : Facebook

Ash Jenkinson, 40 ans, pilote en chef de Sea World Helicopters, a également été tué à bord Crédit : Facebook – Ritchie Gregg