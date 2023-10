La dernière photo de Junaid Khan est devenue virale sur Internet et a suscité des réactions mitigées de la part des internautes.

Aamir Khan et le fils de sa première épouse Reena Dutta, Junaid Khan, qui fera bientôt ses débuts d’acteur avec The Maharaja, produit par Yash Raj Films d’Aditya Chopra, a surpris les internautes avec sa dernière photo. Une photo de Junaid de sa dernière séance photo a été partagée par Avinash Govariker, et elle a pris d’assaut Internet.

Sur la photo, Junaid a été aperçu portant une kurta bleue déboutonnée de manière causale. Il arbore des cheveux longs et ondulés avec une barbe légère. Partageant la photo sur son Instagram, Avinash a écrit : « Tel père, tel fils ? Perfection ou EasySwag ? #JunaidKhan a grandi et est prêt à affronter les caméras et les lumières. »

Voici le message





Dès que la photo a été partagée sur Instagram, plusieurs internautes ont réagi au look de Junaid. Un internaute a écrit : « Il est superbe ici. Bonne chance. Les chaussures de son père sont trop grandes pour être remplies. Mais tu brilleras. » Un autre internaute a écrit : « Woah, le fils d’Aamir Khan ? Il a l’air superbe ici. » L’un des internautes a écrit : « Wow, il a vraiment transformé son look ! »

Cependant, une autre section d’Internet a trollé Junaid. Un internaute a écrit : « Bhagwan aap sabko himmat dein iski film dekhne ke liye ». Un autre internaute a écrit : « Maintenant, n’importe qui peut devenir HÉROS. Ces enfants nepo sont extrêmement chanceux. » L’un des internautes a écrit : « Aamir Khan est mon âge, mignon dikhta tha. isse apne papa kelooks nahi mile. » Un internaute a écrit : « On dirait Rickshaw wala. » Un autre internaute a écrit : « La chirurgie plastique se roop nikhar gaya hai choré ka ».

Junaid Khan, 30 ans, est le fils d’Aamir et de sa première épouse, Reena Dutta. Junaid fera ses débuts en tant que producteur avec le film Pritam Pyare, dans lequel Aamir fait une longue apparition. Junaid fera ensuite ses débuts d’acteur avec The Maharaja, produit par Yash Raj Films d’Aditya Chopra.