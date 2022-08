La dernière photo de Sushmita Sen a un fan à Charu Asopa, avez-vous déjà lu la légende ?

L’actrice de Bollywood et ancienne Miss Univers Sushmita Sen, jeudi, s’est rendue sur Instagram et a déposé ses photos sexy de ses vacances en Sardaigne. Partageant les photos, l’actrice a écrit un message fort sur Instagram.

Sur les photos, on peut voir l’actrice poser sur un yacht, vêtue d’un caftan à imprimé léopard. Tout en laissant tomber ses photos, l’actrice a écrit : “La femme a une attitude !!! Yeahhh, un très bon !!! #strikeapose #clickclick Je vous aime les gars !!! #duggadugga #votrestruly. Charu Asopa, l’ex-épouse de Rajeev Asopa, le frère de Sushmita Sen, a laissé tomber son cœur sous le poteau.

Il y a quelques jours, des reportages dans les médias indiquant que Sushmita n’a plus suivi son frère Rajeev au milieu de sa séparation d’avec sa femme Charu, sont devenus viraux. Après cela, Rajeev a précisé que sa sœur ne l’avait jamais suivi sur Instagram, mais elle le suit sur Twitter. Pendant ce temps, tout en s’adressant au Times of India, Charu a déclaré que Sushmita est un “acteur merveilleux et un être humain encore meilleur”. Charu a également remercié l’actrice d’avoir été “extrêmement accueillante” envers elle. Elle a mentionné qu’elle chérira toujours leur lien pour le reste de sa vie.

Charu Asopa dans son récent vlog a révélé qu’elle divorce de son mari Rajeev Sen pour le meilleur avenir de leur fille Ziana. Elle a également déclaré que les gens pensaient que sa décision de divorcer de Rajeev était une erreur, mais qu’elle franchissait le pas après mûre réflexion.

Lire : N’attendez pas trop de vos partenaires, conseille l’ex-petit ami de Sushmita Sen, Rohman Shawl

“Je sais que les gens se posent beaucoup de questions sur moi, ont des doutes sur moi. Beaucoup pensent que je me trompe mais je tiens à dire que je prends cette décision après y avoir longuement réfléchi. Mein kisi jaldbaazi mein ya hoke émotionnel yeh decision nahi le rahi hun apne Poore hosh o awaz mein yeh faisla le rahi hun (je ne prends pas la décision à la hâte ou émotionnellement. Je la prends consciemment). Ce n’est pas pour moi, c’est pour Ziana,” Charu partagé.

Elle a terminé son vlog en disant : “Je suis sûre que vous me comprendrez et que vous continuerez à me soutenir. ‘Mein bas yeh kahungi ki jo afsana anjaam tak lana na ho mumkin use ek khoobsurat mod dekar chodhna achha hai’ (je veux juste dire que ce qui ne peut arriver à destination doit être laissé à un beau tournant). »

Sur le plan personnel, le fondateur d’IPL et ancien président de la ligue sportive Lalit Modi a confirmé dans la soirée du jeudi 14 juillet qu’il sortait avec l’ancienne Miss Univers et actrice de Bollywood Sushmita Sen. Son annonce a pris tout le monde par surprise lorsqu’il a partagé des photos romantiques. du couple de leurs récentes vacances aux Maldives et en Sardaigne.