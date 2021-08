La dernière photo de la célébrité de ‘TMKOC’ Nidhi Bhanushali laisse les internautes confus, les fans disent ‘tu bahot change ho gayi hai re’

Depuis qu’elle est apparue dans la sitcom populaire « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah », Nidhi Bhanushali n’a été rien de moins qu’une sensation sur Internet. Avec un grand nombre de fans sur Instagram, les publications de Nidhi Bhanushali deviennent souvent virales en un rien de temps. Utilisateur actif des médias sociaux et passionné de voyages, l’Instagram de Nidhi regorge de photos et de vidéos de ses voyages en voiture, de ses vacances aventureuses dans des endroits moins explorés du pays. Elle traite aussi parfois ses fans avec des photos de ses séances photo glamour.

Cependant, la dernière photo de Nidhi Bhanushali semble avoir laissé ses fans confus. Mardi, Nidhi s’est rendue sur Instagram pour partager une photo de sa récente séance photo dans laquelle on la voit arborer un look non conventionnel et audacieux avec des tas de maquillage et des cheveux mi-longs.

Vêtue d’un haut à décolleté plongeant rose vif, on voit Nidhi compléter son look général avec quelques cerceaux placés sur ses épaules.

À côté de la photo, Nidhi a écrit : « Ton esprit est un flot de couleurs S’étendant au-delà de notre ciel Une terre de merveilles infinies À un milliard d’années-lumière d’ici maintenant Allume mon amour !

Jetez un oeil à l’image ici:

Dès que Nidhi a partagé la photo, les fans ont sauté sur la section des commentaires pour exprimer ce qu’ils pensaient de l’image.

« Vous travaillez au mauvais endroit, vous devriez probablement aller à Disney », a écrit un utilisateur d’Instagram. « Yeh kya thi aur kya bn gyi… », a commenté un autre. « Ça va mal avec ces cheveux », a écrit un autre utilisateur. « Tu bahot change ho gayi hai re », a écrit un autre utilisateur.

Une section d’utilisateurs a même fait l’éloge du look de Nidhi et l’a qualifiée de « chaude », « sexy » et « belle ».

Plus tôt, Nidhi a cassé Internet lorsqu’une vidéo d’elle se baignant en bikini sous une cascade était devenue virale sur Internet.

Nidhi a commencé sa carrière d’actrice en tant qu’enfant artiste. Elle a quitté ‘TMKOC’ en 2019 pour poursuivre des études supérieures. Depuis lors, le rôle est joué par l’acteur Palak Sidhwani. Avant Nidhi, le personnage de Sonu a été écrit par Jheel Mehta.