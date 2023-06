La dernière photo de Kiara Advani déclenche des rumeurs de grossesse, les internautes affirment qu’elle a un « baby bump »

Les dernières photos de Kiara Advani ont déclenché des rumeurs de grossesse après que les fans aient repéré l’actrice avec une « bosse de bébé ». Kiara Advani est mariée à Sidharth Malhotra et est actuellement occupée par les promotions de SatyaPrem Ki Katha dans lesquelles on la verra face à Kartik Aaryan.

Samedi, une photo était à Jaipur pour promouvoir son film lorsque des photos de l’événement sont devenues virales sur les réseaux sociaux, déclenchant des rumeurs de grossesse. Kiara Advani a été vue portant une bralette orange avec un blazer assorti et un pantalon.

Alors que Kiara Advani était magnifique sur les photos, ce que les fans ont remarqué sur la photo en particulier était un ventre gonflé et allait bientôt se lancer dans des spéculations selon lesquelles elle pourrait être enceinte.

Voici la photo







Commentant un message de Voompla, les utilisateurs ont affirmé qu’ils pouvaient voir une « bosse de bébé ». Un utilisateur de médias sociaux a écrit : « Nous pouvons tous voir la bosse, n’est-ce pas ? tandis qu’un autre a commenté, « Kiara enceinte h kya? »

Certains utilisateurs ont défendu Kiara Advani et ont écrit : « Tous ceux qui commentent le baby bump, faites mieux ! Promouvoir des normes de beauté irréalistes. »

Kiara a épousé Sidharth plus tôt cette année. Parlant avec Mirchi Plus de son mariage et de sa relation, Kiara Advani a déclaré: «Abhi Abhi meri shaadi hui hai. Yeh ek amour mariage tha. Alors naturellement, principal toh crois karti hoon (je me suis marié récemment, et c’était un mariage d’amour. Alors naturellement, je crois au véritable amour). »

« Ghar do logon se banta hain. Et main bohot khush kismat hoon ki jo mere saathi hain, l’homme avec qui j’ai choisi de vivre ma vie… Mera jo pati hain, c’est mon meilleur ami. Simplement, il est tout. Il est ma maison. Où que nous soyons, chaahein kahin bhi ho, mere liye wahi mera ghar hai », a déclaré Kiara Advani.