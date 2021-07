La dernière photo d’Anushka Sharma-Virat Kohli devient VIRALE, indice qu’elle a une connexion Vamika

L’acteur-producteur de Bollywood Anushka Sharma et le capitaine de l’équipe de cricket indienne Virat Kohli se vantent d’avoir un énorme fan des médias sociaux. Anushka s’est également taillé une place en tant qu’actrice et productrice donnant vie à des histoires non conventionnelles sur grand écran.

L’un des couples les plus suivis avec un fan en Inde et à l’étranger, tout ce que Virat Kohli et Anushka Sharma publient sur les réseaux sociaux devient instantanément viral.

Une photo récente, partagée sur une page de fans, qui est une capture d’écran de la vidéo d’Anushka et Virat remerciant Rahul Kanal pour le travail que sa fondation fait pour le bien-être animal, est maintenant devenue virale sur le Web. Et la raison n’est pas le couple vedette, mais le joli tapis de bébé Vamika qui a été capturé dans la vidéo/photo.

Sur la photo partagée par la page des fans, Virat et Anushka sont jumelés en noir tandis que le tapis pour bébé de Vamika fait une apparition en toile de fond.

Regardez la photo ici :

Récemment, une photo BTS de Virat et Anushka d’un tournage publicitaire était également devenue virale sur le Web. Sur la photo, on voit Virat tirer la langue pour taquiner Anushka alors qu’elle rougit pendant le tournage de la publicité.

Regardez la photo ici :

Le mois dernier, Anushka Sharma a été photographiée avec sa fille Vamika à l’aéroport, alors qu’elles partaient pour l’Angleterre avec Virat Kohli. Sur les photos devenues virales sur Internet, les fans ont eu un premier aperçu du visage de bébé Vamika. Plus tôt, des photos d’Anushka avec Vamika dans une poussette au Royaume-Uni avaient également pris d’assaut Internet.

Pendant ce temps, Anushka Sharma a documenté son séjour à Londres et partagé des moments inoubliables sur Instagram. Des photos monochromes au petit-déjeuner selfie en passant par sa nouvelle coupe de cheveux, Anushka a offert aux fans sa vie dans la ville de Londres.

Virat et Anushka ont été bénis avec Vamika en janvier de cette année.

Présentant Vamika au monde, Anushka avait partagé sur Instagram : « Nous avons vécu ensemble avec amour, présence et gratitude comme mode de vie, mais ce petit, Vamika l’a fait passer à un tout autre niveau ! Larmes, rires, inquiétude, bonheur – des émotions qui ont été vécues en l’espace de quelques minutes parfois ! Le sommeil est insaisissable mais nos cœurs sont TELLEMENT pleins. Je vous remercie tous pour vos souhaits, vos prières et votre bonne énergie. »

Sur le plan du travail, Anushka a été vue pour la dernière fois dans ‘Zero’. L’actrice n’a officiellement pas encore annoncé de projets à venir.