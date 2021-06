La dernière performance du pandit Ravi Shankar alors qu’il était sous oxygène devient virale et réchauffe les cœurs en ligne

A quoi ressemble l’engagement ultime ? Nous ne le savons pas pour les autres, mais cette vieille vidéo du regretté maestro du sitar Pandit Ravi Shankar se produisant lors d’un concert tout en respirant à travers des tuyaux d’oxygène est la vraie définition. La vidéo qui a récemment été partagée sur les plateformes de médias sociaux provient du dernier concert de Pandit Ravi Shanker où il est vu accompagné de sa fille Anoushka Shankar et de Pandit Tanmay Bose, qui jouait du tabla. La vidéo provient de la performance du trio à Long Beach, en Californie, aux États-Unis. Même avec son faible niveau d’oxygène, Panjit Ji n’a pas manqué un seul morceau et a fasciné le public avec sa performance spectaculaire.

Considéré comme l’une des plus grandes personnalités musicales de tous les temps, le pandit Ravi Shankar a rendu son dernier soupir le 11 décembre 2012, près d’un mois après ce concert. Cette vidéo de son dernier concert a été partagée sur Twitter par @Shivanandjee et les fans de musique de tout le pays ont versé leur amour sur ce tweet.

La vidéo a jusqu’à présent reçu près de 9 000 vues avec plusieurs réactions d’utilisateurs louant et se souvenant du Pandit Ravi Shankar «Absolument incroyable. L’un des grands frissons de ma vie a été de voir le Maître jouer ici à San Francisco », a écrit un utilisateur réagissant au clip de 1,45 minute. Découvrez quelques-unes des autres réactions ici :

Clip vidéo incroyable de la performance publique d’adieu de Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar. Il avait 92 ans et était sous oxygène. Mais la musique était parfaite. Anoushka Shankar l’accompagnait. Tout comme Pandit Tanmay Bose au tabla. https://t.co/G9LGT105wc– Vivek Sengupta (@vsengupta) 20 juin 2021

Réagissant à la vidéo, la fille de Pandit Ji, Anoushka, s’est également souvenue de lui et a partagé des détails sur ce concert. Anoushka a révélé comment les médecins présents sur place lors du concert lui ont dit qu’il était même difficile pour les gens de marcher à de si faibles niveaux d’oxygène.

Difficile à regarder : notre dernière émission ensemble cinq semaines seulement avant son décès. Il a effectué un soutien en oxygène et par la suite, les médecins sur place ont déclaré que les gens ne devraient même pas pouvoir marcher aux niveaux d’oxygène qu’il avait. Mon père, mon gourou, mon amour #WorldMusicDay @ragaravishankar https://t.co/OfJrbjKddl– Anoushka Shankar (@ShankarAnoushka) 21 juin 2021

Au cours de son illustre carrière, Pandit Ravi Shankar a remporté 5 Grammy Awards et a même été nominé une fois aux Oscars. Le gouvernement indien lui a décerné le prix Bharat Ratna en 1999. Il a porté la popularité de la musique classique indienne et du sitar au-delà des frontières nationales et a gagné son nom en se produisant dans de nombreux pays à travers le monde. Le pandit Ravi Shankar a collaboré avec de nombreux maestros de la musique occidentale comme Yehudi Menuhin et le guitariste des Beatles George Harrison.

Mots-clés : Pandit Ravi Shankar, Anoushka Shankar, Sitar, Bharat Ratna, vidéo virale, Twitter, concert

