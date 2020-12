Boseman joue le trompettiste ambitieux Levee dans ce film, basé sur la pièce de 1982 du même nom d’August Wilson.

Les performances de Boseman sont à la fois émouvantes et obsédantes, en particulier avec le recul que tout au long de la production, il luttait contre le cancer du côlon qui finirait par lui coûter la vie.

«Alors que ‘Black Panther’ reste une énorme partie de l’héritage de Boseman, son rôle flashy et rapide ici – utilisant la musique comme moyen de séduction – démontre son extraordinaire portée et, du moins en regardant, efface presque les considérations au-delà de ce qui se passe. écran, ce qui n’est pas une mince affaire », a écrit mon collègue de CNN Brian Lowry dans sa critique.

Boseman n’est qu’un acteur dont le dernier projet est devenu un cadeau doux-amer.

Grand livre Heath: L’acteur a filmé deux projets avant sa mort à l’âge de 28 ans d’une intoxication aiguë accidentelle à la drogue en 2008.

Son rôle de Joker dans « The Dark Knight » lui a valu un Academy Award à titre posthume du meilleur acteur de soutien, tandis que son rôle dans « The Imaginarium of Doctor Parnassus » a été refondu.

Regarder Ledger en tant que Joker est un émerveillement car aussi talentueux que nous le savions tous, sa performance dans ce rôle surpassait de loin n’importe lequel de ses travaux précédents.

Paul Walker: Pas de spoilers, mais l’un des moments les plus tristes de « Furious 7 » est le dernier coup de Paul Walker.

Walker est mort dans un accident de voiture en 2013, et le film a été réalisé en utilisant la technologie et ses deux frères, Caleb et Cody Walker, alors que son corps double. Il avait 40 ans.

La franchise « Fast & Furious » a été l’une des plus réussies de l’histoire du cinéma, et Walker y a largement contribué.

Whitney Houston: Houston a joué le rôle de mère dans ce remake musical sur un groupe de sœurs qui forment un groupe de chant.

« Sparkle » est sorti en salles des mois après avoir été retrouvée morte en 2012 à 48 ans.

Sa performance de « His Eye Is on the Sparrow » pour la bande originale du film a rappelé que le monde a perdu non seulement une actrice talentueuse, mais aussi l’un des plus grands chanteurs de notre temps.

Alors que des stars comme celle-ci nous laissent avec leur art pour se souvenir et les célébrer, elles nous laissent également avec le chagrin que nous n’aurons pas l’occasion de les voir créer à nouveau.

Pour votre week-end

Trois choses à surveiller:

‘Péril!’ collection

Ce célèbre jeu télévisé a récemment perdu son hôte bien-aimé.

Les derniers épisodes filmés par Alex Trebek avant sa mort d’un cancer du pancréas en novembre se dérouleront en syndication jusqu’en décembre, mais Netflix diffuse en streaming des joyaux du championnat à partir des archives de l’émission à partir de vendredi.

‘Un garçon convenable’

Basé sur le best-seller mondial de Vikram Seth et réalisé par Mira Nair, cette mini-série dramatique se déroule dans le nord de l’Inde dans les années 1950. Il suit Lata Mehra (Tanya Maniktala), étudiante universitaire de 19 ans, dont la vie est tracée pour elle, grâce à des traditions inébranlables et une mère qui veut lui trouver un mari convenable.

Tiraillée entre la romance et la responsabilité, et inspirée par des écrivains rebelles et de nouvelles idées audacieuses, Lata est déterminée à décider de son propre avenir dans une Inde nouvellement indépendante, se libérant avec audace de son passé.

« Un garçon approprié » est actuellement diffusé sur Acorn TV.

‘Hitman: Agent 47’

Si vous avez besoin d’action, ce film est centré sur un assassin d’élite, joué par Rupert Friend, qui a été génétiquement conçu dès la conception pour être la machine à tuer parfaite.

Connu uniquement par les deux derniers chiffres du code à barres tatoué sur la nuque, l’agent 47 est l’aboutissement de décennies de recherche – et de 46 clones d’agents antérieurs – lui conférant une force, une vitesse, une endurance et une intelligence sans précédent.

L’assassin fait équipe avec Katia (jouée par Hannah Ware), une jeune femme qui pourrait détenir la clé pour vaincre une méga société qui envisage de percer le secret de son passé pour créer une armée de tueurs. L’agent 47 doit affronter sa propre origine et son ennemi le plus meurtrier.

« Hitman: Agent 47 » est diffusé sur Hulu.

Deux choses à écouter:

Macca est de retour.

Paul McCartney sort vendredi « McCartney III », le troisième de sa trilogie qui comprend « McCartney », sorti en 1970, et « McCartney II » en 1980.

Son 18e album studio solo vient alors qu’il marque le 50e anniversaire de la sortie de son premier album solo éponyme. Selon son site, McCartney n’avait pas l’intention de sortir un album cette année, mais il avait du temps libre, comme nous tous.

Cela fait une décennie que The Black Keys a sorti son album primé aux Grammy Awards, « Brothers », et le groupe de rock célèbre avec une édition anniversaire remasterisée de luxe.

Cette version, qui sort vendredi, comprend trois chansons bonus: «Keep My Name Outta Your Mouth», «Black Mud Part II» et «Chop and Change».

Alors préparez-vous à « Tighten Up », les fans de Black Keys.

Une chose dont il faut parler:

Alors que la saison en cours de « The Bachelorette » se dirige vers la finale le 22 décembre, une certaine attention est portée à une ancienne « Bachelorette » et à son choix.

Rachel Lindsay, qui a marqué l’histoire en tant que première «Bachelorette» noire de la série dans la saison 13, a épousé le candidat Bryan Abasolo l’année dernière, mais ils ne vivent actuellement pas ensemble.

Mais ne vous inquiétez pas, comme Lindsay l’a récemment expliqué lors d’une conversation sur le podcast « Whine Down With Jana Kramer et Michael Caussin ». Il n’y a pas de problème au paradis.

«Tout le monde pense que nous allons divorcer», a plaisanté Lindsay.

Lindsay a déménagé à Los Angeles et Abasolo est toujours à Miami. Le couple n’a pas passé Thanksgiving ensemble, mais Lindsay a déclaré qu’ils seraient certainement ensemble pour Noël.

La franchise « Bachelor / Bachelorette » n’a pas le meilleur bilan en matière de mariages, il est donc compréhensible que certains membres de Bachelor Nation soulèveraient des inquiétudes concernant les conditions de vie bicoastales du couple. Ce type d’attention peut expliquer pourquoi tant de relations de la série ont finalement échoué.

Eh bien, cela, et le fait que la romance de réalité est plus un amour de vacances que la réalité.

Mais compte tenu du abondant à la maison à l’ère du coronavirus, je pense que beaucoup de couples ont une nouvelle appréciation de l’espace sain et le proverbe «l’absence rend le cœur plus affectueux».

On se voit, Rachel.

Quelque chose à siroter

Pourquoi ne pouvons-nous pas laisser Lizzo vivre sa vie?

La chanteuse a déclenché des réactions négatives après avoir partagé qu’elle avait fait une cure de désintoxication de jus de 10 jours.

Oui, il y a eu beaucoup de débats sur l’efficacité des détox. Lizzo a expliqué, cependant, qu’elle l’avait fait comme une réinitialisation après avoir abusé en novembre de nourriture et de boissons qui lui dérangeaient l’estomac.

Elle a dit qu’elle avait même hésité à partager qu’elle avait fait la désintoxication « parce que je me sens comme une grande fille, les gens s’attendent à ce que si vous faites quelque chose pour la santé, vous le faites pour une perte de poids dramatique, et ce n’est pas l’affaire. »

En tant que femme de taille plus qui a écrit à quelques reprises sur les perceptions du physique de Lizzo, ainsi que sur celui d’autres célébrités, je me demande souvent pourquoi nous ressentons le besoin de surveiller le corps des autres.

Lizzo n’est pas la première personne célèbre à essayer une cure de désintoxication (rappelez-vous les rapports selon lesquels Beyoncé a fait le Master Cleanse pour se préparer à son rôle de « Dreamgirls »?). Elle est plus que capable de prendre des décisions concernant sa santé sans que nous ressentions le besoin de peser – sans jeu de mots.

Revenez ici jeudi prochain pour tous les derniers événements de divertissement qui comptent.