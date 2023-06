La dernière percée des Cubs pourrait mettre une étoile sur le bloc commercial

L’émergence d’un joueur des Chicago Cubs pourrait les faire réfléchir à des opportunités d’échanger une star qui a refait son nom.

Ne regardez pas maintenant, mais les Cubs de Chicago sont peut-être en route vers le sommet du NL Central. Cela ne veut pas dire que, même s’ils y arrivent, ils seront très longs pour la première place. Cette division a été partout cette année et a accueilli plusieurs équipes à la tête de la division pendant de longues périodes.

Chaque équipe de la division a tenu la tête pendant au moins deux jours consécutifs. Mais seuls les pirates et les brasseurs l’ont détenu pendant 10 jours au total ou plus.

Pittsburgh a concédé la tête à Milwaukee après que les Cubs aient balayé Pittsburgh la semaine dernière à Wrigley Field. Les Reds apparaissent à la hausse et sont susceptibles de prendre la tête ensuite, en particulier avec Joey Votto de retour dans le giron. Mais peut-être que les Cubs y seront bientôt aussi ?

Chicago a une fiche de 7-3 lors de ses 10 derniers matchs. Il y a des raisons d’être optimiste, mais à un moment donné, les Cardinals ont eu une série de matchs tout aussi positive, mais ont fini par prendre du retard et occupent maintenant la dernière place du classement.

Ainsi, Chicago est à la croisée des chemins. Il doit décider à quel point il croit en lui-même et dans quelle mesure il sera acheteur ou vendeur à la date limite de négociation, qui arrive rapidement. Ou, s’il reste simplement pat.

La tendance d’un scénario, cependant, les Cubs pourraient éventuellement échanger une star qui a réapparu sur le Northside toute la saison.

Cody Bellinger s’annonce comme une pièce commerciale logique

Mike Tauchman a été un excellent ajout pour les Cubs cette saison. Il a un .767 OPS et le meilleur pourcentage de base de l’équipe. Parmi les joueurs qui ont disputé 25 matchs ou plus cette saison, Tauchman a le quatrième meilleur OPS + de l’équipe à 112. Au cours des neuf derniers matchs, il a accumulé huit coups sûrs (dont un coup de circuit et deux doubles) et quatre points produits, bon pour un OPS de .929.

Lorsque vous considérez pourquoi il a été amené dans l’équipe en premier lieu, il n’est pas difficile de tracer la ligne des opportunités commerciales. Tauchman a été appelé lorsque Cody Bellinger est allé sur la liste des blessés. Bellinger est depuis revenu sur la liste active, mais Tauchman reste, car Chicago a choisi d’envoyer le joueur de champ intérieur Matt Mervis comme mouvement correspondant.

Cela en soi n’indique pas un échange ou que l’équipe est nécessairement plus confiante en Tauchman qu’en Mervis. Bien que sa batte ait été plus constante, les Cubs avaient besoin de dégager de l’espace dans le champ intérieur pour que Bellinger joue au premier but car il n’est toujours pas capable de sprinter à pleine vitesse.

Mais Bellinger fait se démarquer comme l’un des meilleurs morceaux que Chicago pourrait faire miroiter dans les négociations commerciales.

Le stock de Bellinger a atteint un creux historique avec les Dodgers l’an dernier. L’ancien MVP était tombé d’une falaise en termes de production avec un 44 OPS+ en 2021 et un 80 en 2022.

Cette année, cependant, il est de retour à 115 avec les Cubs. Il a été tout ce que Chicago espérait quand ils l’ont signé pour un contrat d’un an.

Et c’est là que réside le raisonnement pour envisager de l’échanger. Les équipes aimeraient avoir l’opportunité d’ajouter une batte chaude à leur alignement, une qui pourrait DH, jouer le champ extérieur ou la première base. En règle générale, les équipes compétitives aiment également ajouter des contrats expirant, car il s’agit essentiellement d’une location sur leur masse salariale qu’elles n’auront pas à s’engager dans les années à venir. L’actuel Cub Trey Mancini n’était que cela pour les Astros de Houston l’été dernier.

Avec Tauchman gagnant sa place dans le champ extérieur et donnant aux Cubs la confiance nécessaire pour ramener Bellinger le plus tôt possible dans un rôle sur le terrain, il y a des raisons de croire que Bellinger pourrait être déplacé, compte tenu de son contrat.

Certes, Bellinger pourrait même être ajouté à un accord avec Marcus Stroman, leur meilleur atout commercial clair et à distance, pour adoucir les choses si Chicago veut presser des prospects supplémentaires à la date limite.

Ce ne serait toujours pas un choc de voir Chicago tenir avec Bellinger, mais il y a lieu de le faire pendre sur le marché du commerce maintenant que les Cubs ont remplacé sa position principale.