La dernière offre désespérée de Cristiano Ronaldo pour la sortie de Man United

Cristiano Ronaldo avait l’habitude d’avoir des gens qui secouaient la tête avec incrédulité face à ce qu’il avait fait sur le terrain de football, mais c’est un signe du statut décroissant de l’attaquant de Manchester United qu’il n’a plus cet effet que pour ce qu’il fait et dit.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Alors qu’il se prépare à s’envoler pour le Qatar pour sa cinquième Coupe du monde avec le Portugal, Ronaldo a fait et dit tout ce qu’il pouvait pour s’assurer qu’il ne retournera pas à Old Trafford et en Premier League à la fin du tournoi. Le problème pour Ronaldo est que, pour obtenir le coup qu’il veut, il doit maintenant laisser parler son football au Qatar, et son football, pour être franc, n’a pas si bien parlé ces derniers mois.

2 Connexe

Pensez aux moments les plus mémorables du joueur de 37 ans depuis la fin de la saison dernière. Il ne s’est pas présenté à temps pour l’entraînement de pré-saison, invoquant des raisons familiales, puis a raté la tournée de pré-saison de United en Thaïlande et en Australie. Lorsqu’il est finalement revenu au bercail, Ronaldo a été critiqué par le manager Erik ten Hag pour avoir quitté Old Trafford lors de la seconde mi-temps d’un match amical contre Rayo Vallecano. Le capitaine du Portugal a ensuite refusé de se substituer à la victoire du mois dernier en Premier League contre Tottenham Hotspur, au cours de laquelle il s’est levé du banc, a marché dans le tunnel et a quitté Old Trafford avant le coup de sifflet final. Pour cela, il a été exclu de l’équipe pour le match suivant à Chelsea.

Et maintenant, il a fait peut-être sa manifestation de dissidence la plus préméditée envers le club à ce jour. Dans une interview avec Piers Morgan, Ronaldo a accusé United de “trahison”, a déclaré qu’il ne respectait pas Ten Hag et a accusé des personnalités anonymes d’Old Trafford de vouloir le chasser. Des sources ont déclaré à ESPN que le club était furieux de sa dernière décision.

Des sources ont déclaré à ESPN que Manchester United avait été irrité par l’interview de Cristiano Ronaldo avec Piers Morgan, en particulier par son timing. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Pour peut-être la troisième fois cette saison, la première réaction est de croire que Ronaldo est allé trop loin et qu’il aura disputé son dernier match pour United, mais lors des précédentes occasions, il y a eu une trêve difficile, et il a tiré sur encore la chemise rouge.

Pour l’équilibre, il est juste que les temps forts de Ronaldo cette saison soient cités pour tempérer les problèmes hors terrain. Il a marqué son 700e but en club en carrière sur penalty contre le FC Sheriff en Ligue Europa et en a marqué un autre contre les champions de Moldavie à Old Trafford le mois dernier. Et il a marqué un but lors d’une victoire 2-1 en Premier League à Everton.

Alors voilà. Trois buts, dont deux dans une compétition – la Ligue Europa – qu’il a tant essayé cet été pour éviter d’avoir à jouer. United, quant à lui, est apparemment à nouveau en hausse sous Ten Hag après une décennie de mauvaise gestion à tous les niveaux. Sur les cinq matchs qu’ils ont perdus cette saison, Ronaldo en a commencé trois.

jouer 1:29 Gab Marcotti et Julien Laurens se demandent quelle pourrait être la suite de Cristiano Ronaldo après ses critiques sur Manchester United.

L’image qui se dessine est incontournable ; Ronaldo n’a plus d’impact sur le terrain, et quand il joue, United produit ses pires résultats. Il n’est pas étonnant que Ten Hag ne perde pas de temps pour aller de l’avant avec Ronaldo en tant que simple joueur. Comme ESPN l’a rapporté le mois dernier, United est prêt à laisser Ronaldo quitter Old Trafford avec un transfert gratuit depuis qu’il a clairement indiqué qu’il voulait partir cet été. Une source de United a depuis déclaré à ESPN: “Il y a une opinion selon laquelle nous l’avons gardé en otage, lui avons dit qu’il devait rester, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.”

En été, les autres clubs n’étaient pas intéressés par un joueur gagnant 500 000 £ par semaine et son 38e anniversaire approchant en février. Il en va de même maintenant. Fondamentalement, United ne peut même pas donner Ronaldo. Cela tient en grande partie au fait que les clubs se méfient de signer un joueur dont le statut mondial est si élevé qu’il lui donne le sentiment de pouvoir faire ce qu’il veut. Personne ne veut signer un joueur qui causera des troubles au sein de l’équipe.

Cependant, si Ronaldo était toujours le Ronaldo d’autrefois – un joueur capable de marquer plus de 30 buts par saison et qui fait la différence dans les plus grands matchs – les clubs écarteraient toute réserve concernant son personnage simplement parce qu’il gagnerait des matchs. et trophées. Ronaldo ne peut plus prétendre être ce joueur, mais au Qatar, il a peut-être sa dernière chance de prouver qu’il peut toujours être ce type.

Sur la plus grande scène, Ronaldo a une chance de faire taire ses détracteurs, de prouver que ses sceptiques ont tort et de faire regretter à United et Ten Hag de l’avoir traité cette saison en marquant de gros buts dans les grands matchs pour propulser le Portugal profondément dans la compétition. Ronaldo peut à nouveau parler sur le terrain et s’assurer que les jugements sont portés sur ce qu’il fait avec ses pieds plutôt qu’avec sa bouche.

Mais s’il en était encore capable, il n’aurait pas besoin de dévoiler son âme dans une longue interview télévisée. La réalité est que c’était un acte désespéré par un homme désespéré, essayant de trouver une solution à un problème de sa propre création.