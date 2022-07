La dernière œuvre d’art de l’artiste britannique Emma Towers-Evans fascine les internautes

Les médias sociaux ont donné de nombreuses plateformes aux artistes en herbe et talentueux pour présenter leur travail à un vaste public. Une de ces merveilleuses œuvres d’art partagées par Emma Towers-Evans a fait se frotter les yeux. Emma a fait un beau dessin d’un doigt. On pourrait penser alors pourquoi tant de battage médiatique à ce sujet? Mais d’abord, vous voyez la vidéo postée par elle. Elle est une artiste au crayon hyperréaliste basée au Royaume-Uni

Emma Towers Evans a légendé “Ce n’est pas une blague quand je dis que c’est le dessin le plus difficile que j’ai JAMAIS fait. Naviguer dans des textures de peau comme celle-ci demande tellement de concentration – mon cerveau fond juste en pensant à tout ce qu’il reste à faire », a-t-elle légendé le message, ajoutant:« Cela dit, un défi comme celui-ci me rend très heureuse parce que je SAIS Je serai un meilleur artiste à la fin.

N’est-ce pas absorbant ? On peut automatiquement s’enfoncer dans les méandres du doigt. Evans, dans son dessin, a essayé de faire presque toutes les lignes de la main. Pendant la prise de vue de l’iris de la vidéo, cela semble si réel. Il a fallu presque 35 heures pour dessiner cette œuvre d’art fascinante. L’art d’Emma se concentre sur tous les aspects comme l’éclat de la main, le doigt à moitié plié, les jointures et les lignes sur la main. Plus vous l’observez, plus vous connaissez les éléments de son art.

Comme vous et moi, les internautes sont également devenus fous. Les gens aiment, partagent et commentent sa vidéo comme n’importe quoi. Un utilisateur a écrit “Merveilleux !! Incroyablement réaliste. Je pensais que c’était une photo, et c’était plutôt un tirage au sort. Un grand chef-d’œuvre” Un autre a écrit : « C’est déjà beaucoup si je peux dessiner une main… Vraiment bien fait ». Ce n’est pas la fin de l’appréciation qu’elle reçoit dans le monde entier en raison de son art réaliste.

La vidéo a maintenant attiré les yeux de plus de 6 millions de personnes dans le monde. Emma a relevé le défi et dessinera les quatre autres doigts. Les internautes attendent que ses quatre autres doigts deviennent viraux.

