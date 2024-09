La dernière œuvre animée de Google Doodle est consacrée aux délicieux S’mores

Les desserts sont censés réjouir notre âme et nos papilles. Et dans le même esprit, Google Doodle a décidé de célébrer cette journée avec des illustrations animées autour des S’mores. La mise à jour du site Web de Google Doodle indique : « Ce diaporama Doodle célèbre les S’mores, la collation populaire autour d’un feu de camp composée de guimauves grillées, de chocolat et de biscuits Graham. »

Pour célébrer les s’mores, le site officiel de Google Doodle a écrit : « Réunissons-nous autour du feu de camp pour en apprendre davantage sur la friandise de plein air préférée de tous ! Le Doodle fait main d’aujourd’hui célèbre les s’mores, cette délicieuse collation nostalgique au coin du feu. Ce jour-là, en 1925, un article intitulé Patrol Leaders Have Outing est paru mentionnant que les s’mores étaient introduits comme un nouveau plat au Camp Andrée (camp national des Girl Scouts).

On peut également y lire : « Pour faire un s’more, prenez un long bâton fin, piquez une guimauve à une extrémité et faites-la griller sur une flamme. Lorsqu’elle est aussi grillée que vous le souhaitez, cassez un biscuit Graham en deux, ajoutez le chocolat et écrasez la guimauve au milieu pour faire un sandwich. Fait amusant : le s’more est apparu pour la première fois dans un livre de cuisine des années 1920 et était appelé « sandwich aux biscuits Graham ». La confiserie est devenue populaire parmi les Girl Scouts, qui ont surnommé la friandise « some more », qui est finalement devenue s’more. »

« Alors que les s’mores traditionnels ne contiennent que trois ingrédients, certains ont fait preuve de créativité et ont développé la recette avec du caramel, de la confiture, du beurre de cacahuète ou des biscuits. Quelle que soit la façon dont vous les préparez, savourez un s’more pour dire adieu à l’été ! », conclut le message.

Pour les non-initiés, le s’more est un dessert préparé en plaçant une guimauve grillée et du chocolat entre deux biscuits Graham. Le nom est l’abréviation de « some more ». Les s’mores sont également populaires aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, et sont traditionnellement cuits sur un feu de camp.







