La dernière obsession de TikTok est le bon vieux truc de beauté : épilation au sucre

TikTok est un trésor d’astuces beauté, qui ne cessent d’affluer sur le réseau social. Mais cette semaine, pas d’extravagance et pas de prise de risque inconsidérée en vue, juste une méthode d’épilation séculaire qui revient sur le devant de la scène : le sucre. Le réseau social regorge désormais de recettes DIY, les fans ne jurant que par cette technique naturelle et peu coûteuse, facile à réaliser chez soi.

Ce n’est un secret pour personne que TikTok regorge de trucs et astuces beauté. Certains peuvent être plus fous que d’autres, mais tous ont le potentiel d’influencer les routines de beauté de millions d’utilisateurs. Et tandis que les astuces les plus populaires – comme limer les dents ou tatouer les taches de rousseur – valent la peine d’être évitées car elles peuvent être dangereuses, d’autres valent la peine d’être partagées avec autant de personnes que possible. C’est le cas de la dernière astuce beauté en vogue sur le réseau social : l’épilation au sucre, une méthode d’épilation naturelle aux multiples bienfaits.

Un vieux truc

Le sucre pourrait-il aider à réconcilier la génération Z avec les baby-boomers ? Ne sois pas si sûr. Mais cette technique d’épilation utilisée depuis des siècles – TikTok n’a pas le monopole de l’innovation, après tout – ressemble à quelque chose tout droit sorti du livre de recettes de beauté d’une grand-mère. Et la tendance n’est guère surprenante, étant donné que la pandémie a remis tout le bricolage à la mode et véritablement en plein essor dans les secteurs de la mode et de la beauté à la décoration et à l’amélioration de l’habitat.

Ces mois de confinement ont permis à de nombreuses personnes de s’essayer à concocter des produits faits maison, qui sont des alternatives beaucoup moins chères et souvent plus naturelles. Et avec la fermeture des magasins, certaines personnes n’ont eu d’autre choix que de se tourner vers ce qu’elles avaient sous la main pour suivre au mieux leurs routines de beauté – ne mentionnez simplement pas le traumatisme des cheveux gris de si tôt. En conséquence, TikTokers a multiplié les vidéos sur les produits et techniques de bricolage, ramenant de nombreuses astuces oubliées – ou du moins négligées – d’antan.

Une technique d’épilation naturelle avec trois ingrédients

Sur TikTok, le hashtag #sugaringwax compte déjà plus de 56 millions de vues, tandis que #sugarwax a grimpé à plus de 430 millions de vues. Et cela n’inclut pas les variantes telles que #sugarwaxrecipe, #sugarwaxtutorial et #sugarwaxingathome, qui ont également de nombreux adeptes sur le réseau social. Tout cela montre à quel point cette technique d’épilation traditionnelle est devenue un véritable engouement. En plus d’être moins douloureux, adapté aux peaux les plus sensibles, et d’éviter tous produits chimiques, le sucre a l’avantage de ne nécessiter que trois ingrédients : le sucre, l’eau et le citron. Certaines personnes ajoutent également du miel pour ses propriétés curatives, mais c’est un supplément facultatif.

Il ne reste plus qu’à mélanger la pâte pour débarrasser les jambes, les aisselles et le maillot des poils avant la saison estivale. N’oubliez pas de laisser refroidir le mélange jusqu’à ce qu’il soit tiède avant utilisation, et n’hésitez pas à conserver les restes de pâte dans un bocal hermétique pour une utilisation future. D’innombrables vidéos disponibles sur TikTok sont à votre disposition pour vous aider à fabriquer votre propre cire au sucre, ainsi que pour vous proposer des astuces et des techniques pour une utilisation optimale. A vos cuisines !

