La dernière nouvelle fonctionnalité de WhatsApp est les appels joignables

Les appels de groupe dans WhatsApp sont devenus plus populaires pendant le verrouillage et bien qu’il semble que la vie pourrait bientôt reprendre son cours normal, de nombreuses personnes prévoient toujours de se rencontrer en ligne car cela offre de nombreux avantages par rapport aux réunions en personne.

WhatsApp a récemment ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités, telles que la disparition des messages et la possibilité de lire les messages vocaux plus rapidement. La semaine dernière, il a lancé une version bêta publique permettant aux utilisateurs d’essayer la prise en charge de plusieurs appareils où vous pouvez envoyer des messages à partir d’un PC, d’un ordinateur portable ou d’un autre appareil non téléphonique, même si le téléphone auquel votre compte est lié est désactivé.

Désormais, l’application de messagerie appartenant à Facebook a amélioré les appels de groupe en permettant de rejoindre un appel après son démarrage. Vous n’avez plus besoin de répondre à un appel de groupe dès qu’il commence. Si vous manquez l’appel lorsque votre téléphone sonne, vous pouvez toujours rejoindre un appel de groupe plus tard (tant qu’il est toujours en cours). Il en va de même si vous appuyez sur Ignorer lorsque vous entendez votre téléphone sonner : vous pouvez changer d’avis et rejoindre ensuite depuis l’onglet appels.



En plus de pouvoir rejoindre tard, vous pouvez également abandonner un appel et le rejoindre si vous devez vous occuper d'autre chose, y compris un autre appel. Désormais, sur l'écran d'informations sur l'appel dans WhatsApp, vous pouvez voir qui est en communication, ainsi que ceux qui ont été invités mais ne se sont pas joints. L'entreprise tient à souligner que les appels de groupe sont toujours cryptés de bout en bout, ce qui signifie qu'ils sont privés : seuls les participants à l'appel peuvent se voir et s'entendre. La nouvelle fonctionnalité commence à être déployée aujourd'hui, alors soyez patient si vous ne voyez pas encore l'option sur votre compte.