La dernière murale communautaire d’un artiste de la Colombie-Britannique est un hommage spectaculaire aux anciens combattants

L’artiste de Courtenay Kelly Everill est bien connue pour ses peintures murales communautaires.

On les trouve sur les côtés des bâtiments, sur les clôtures, à l’intérieur des écoles, des épiceries et d’autres structures dans toute la vallée de Comox sur l’île de Vancouver.

Sa dernière création est, en un mot, époustouflante.

Everill a récemment achevé un hommage aux anciens combattants sur deux étages et 40 pieds de large, sur le mur extérieur de la Légion de Courtenay (filiale 17).

“J’ai travaillé de nombreuses heures chaque jour pendant environ cinq jours pour faire le fond, puis j’ai ajouté le lettrage le (dernier jour), donc cela m’a pris environ six jours au total… mais il m’a fallu 25 ans pour apprendre à faites-le dans ce laps de temps », a déclaré Everill.

« La Légion m’a approché au sujet du travail et j’ai proposé un croquis et nous avons continué à partir de là. Ils ont fait des collectes de fonds par l’intermédiaire de leurs membres, et je leur en ai donné beaucoup, car c’est la Légion. Mon père était membre jusqu’à son décès il y a quelques années, donc c’était aussi un (projet) important pour moi.

Alors que la création proprement dite n’a pris qu’une semaine, Dame Nature a joué un grand rôle dans son retard.

“Nous avons dû le reporter environ quatre fois à cause de la météo”, a déclaré Everill. “Nous avions prévu cela l’automne dernier, mais nous avons manqué de temps à ce moment-là, alors nous attendions juste une bonne période de temps et c’est finalement arrivé.”

Everill a déclaré que les réactions des gens à son travail sont ce qui l’inspire.

« Celui-ci en particulier », a-t-elle dit à propos de la murale de la Légion. “Celui-ci a fait pleurer les gens – ils pleuraient quand ils sont venus et ont vu la peinture murale, ce qui m’a fait pleurer. C’est très émouvant. De plus, les gens ont dit que cela avait ouvert une conversation avec leurs jeunes enfants – une conversation très importante qui n’a peut-être pas eu lieu.

Everill a déclaré que le message qu’elle essaie de transmettre est écrit sur la peinture murale.

“Les mots ‘N’oublions pas’ disent tout… et cette pièce visuelle en fait une déclaration quotidienne (par opposition à un jour du Souvenir environnant)”, a-t-elle déclaré. “Beaucoup de gens m’ont dit qu’ils étaient allés là-bas juste pour le voir, et ils ont un moment.”

Le public est invité à assister à une cérémonie officielle de dévoilement le 30 juillet à 11 h.

Le prochain projet d’Everill est quelque chose à la 19e Escadre.

“Je travaille sur un gros projet pour la base, donc nous travaillons sur la logistique de cela… mais j’ai toujours 10 ou 12 projets dans mon assiette.”

Le travail d’Everill s’étend au-delà de l’île de Vancouver. Elle a également des peintures murales à l’intérieur.

“J’en ai aussi à Kelowna et à Vernon, qui sont encore plus gros.”

Pour plus d’informations sur les activités d’Everill, visitez kellysart.ca

terry.farrell@comoxvalleyrecord.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Comox ValleyCourtenayLégion royale canadienne