La dernière mode bizarre d’Urfi Javed la voit porter une grille en métal, les internautes l’appellent « le nouvel uniforme de la prison de Tihar »

Urfi Javed, populairement connue pour son sens de la mode bizarre, laisse souvent les internautes étonnés par ses nouvelles tenues. Récemment, l’actrice a été aperçue portant une grille comme haut qui a laissé les internautes en grand écart.

Mardi, Viral Bhayani a posté une vidéo dans laquelle Urfi Javed pouvait être vu en train de faire un tournage. La célébrité Bigg Boss OTT a été vue portant une grille noire avec une bralette noire qu’elle a associée à des joggeurs noirs. La vidéo est devenue virale en un rien de temps. Urfi a été entendu dire dans la vidéo: «Kya mujhe prison avant. Mai apni prison apne saath leke ghumti hoon.





Les internautes ont été stupéfaits de voir sa nouvelle tenue et en ont plaisanté dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « C’est en fait une bonne idée pour la protection de la police, leur main sera libre pendant les émeutes. » Un autre a commenté : « C’est le nouvel uniforme de la prison de Tihar. Un autre a commenté: « Urfi ressemble à des rangers pakistanais. » Un autre a écrit : « on dirait un bouclier de police contre des pierres ». Un autre a commenté, « Robe à l’épreuve des cailloux. »

Urfi Javed a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle a affirmé qu’elle avait été invitée puis désinvitée à la dernière minute lors d’un événement et a déclaré que les organisateurs de l’événement avaient blâmé Madhuri Dixit pour son abandon à la dernière minute. Elle a écrit sur son Instagram : « Fait amusant à propos de cet événement – ils ont contacté mon équipe en m’invitant, j’ai accepté l’invitation, annulé mes plans, arrangé ma tenue, au dernier moment ils m’ont dit à une équipe que je ne suis plus invitée – quand nous leur avons demandé la raison pour laquelle ils ont dit que je ne suis pas sur la liste des invités de Madhuri (quelle raison étrange) »,

Elle a ajouté: « Bhai Mai mar nahi rahi kahi jaane k liye (je ne meurs pas d’envie d’aller n’importe où) mais de dire à quelqu’un de ne pas venir au dernier moment après l’avoir invité. Cultivez des balles ou empruntez-moi!

Pendant ce temps, Urfi Javed est une mannequin et actrice populaire surtout connue pour son apparition dans Karan Johar hébergé Bigg Boss OTT et Splitsvilla XI. Elle a fait ses débuts à la télévision en 2017 avec l’émission Bade Bhaiyya ki Dulhania et a ensuite joué dans des émissions comme Meri Durga, Chandra Nandini et Jiji Maa, entre autres.

