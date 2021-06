La dernière mise à jour OnePlus 9, 9 Pro apporte des améliorations à l’appareil photo et à la batterie

OnePlus a publié une nouvelle mise à jour pour les produits phares OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Selon le journal des modifications officiel, il y a des améliorations dans la consommation de la batterie, une expérience de caméra plus raffinée et d’autres correctifs :

Journal des modifications

Système Consommation d’énergie réduite dans des scénarios spécifiques

Correction des problèmes connus et amélioration de la stabilité

Caméra Option HDR nouvellement ajoutée dans l’interface d’enregistrement vidéo(Chemin : options de menu dans le coin supérieur droit de l’écran-Vidéo dynamique) (9 spécifiques à Pro)

Amélioration de l’expérience de prise de vue et d’enregistrement

Le package total mesure 107 Mo et porte le numéro de version 11.2.7.7.LE25XA pour OnePlus 9 et 11.2.7.7.LE15XA pour OnePlus 9 Pro, où X est une lettre différente pour différentes régions. Actuellement, les utilisateurs en Inde devraient recevoir la mise à jour, les régions de l’UE et de l’Amérique du Nord devant « suivre bientôt ».

Comme toujours, l’OTA sera incrémentale, a déclaré OnePlus dans ses forums. La mise à jour a déjà atteint un petit nombre d’utilisateurs, avec un déploiement plus large attendu cette semaine.

La source