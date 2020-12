Zoom a annoncé sa dernière mise à jour pour les ordinateurs Mac qui commencera à être déployée aujourd’hui, a annoncé la société dans un article de blog. La nouvelle mise à jour apporte une optimisation pour la puce de silicium M1 d’Apple, ainsi que de nouvelles améliorations de fonctionnalités et une série de corrections de bogues. La nouvelle mise à jour apportera également une multitude de fonctionnalités de téléphone pour les utilisateurs de Zoom sur les ordinateurs Apple. Dans son article de blog, Zoom a déclaré qu’il existe deux types de téléchargements pour la dernière mise à jour: manuelle et avec invite. La mise à jour manuelle est un téléchargement ad hoc avec des améliorations mineures ou des corrections de bogues, tandis que la mise à jour demandée est un téléchargement plus important avec des mises à jour de fonctionnalités utiles et des corrections de bogues critiques.

Les nouvelles fonctionnalités fournies avec la dernière mise à jour sont une meilleure optimisation avec les processeurs Apple Silicon, une intégration améliorée des contacts dans le cloud pour les appels / chats, de nouvelles fonctionnalités de réunion et de webinaire et de nouvelles fonctionnalités du téléphone. L’application de bureau Zoom prendra mieux en charge les ordinateurs équipés de processeurs ARM, en particulier les trois derniers ordinateurs Mac équipés de la puce M1 d’Apple. Un programme d’installation distinct a été mis en place pour ceux qui utilisent des appareils Apple M1. De plus, la nouvelle mise à jour permettra aux utilisateurs d’importer des contacts via l’intégration des contacts. Les options de rétroaction non verbale ont été déplacées vers le bouton des réactions, et toutes les réactions seront affichées dans le coin de la vidéo d’un participant. L’hôte verra les réactions de chaque participant dans la liste des participants, ainsi que les nombres agrégés de chaque réaction au bas de la liste.

De plus, la nouvelle mise à jour apporte la fonction de main levée à Zoom sur les ordinateurs Mac. La nouvelle mise à jour permet également aux hôtes et co-hôtes de réunions de télécharger les résultats complets des sondages menés lors d’une réunion, pendant la session en direct, plutôt que d’attendre la fin de la réunion. En termes de réunions, la mise à jour apporte un regroupement amélioré des fonctionnalités de sécurité et une multitude de nouvelles fonctionnalités téléphoniques pour les utilisateurs Apple.