La mise à jour de Windows 10 janvier 2021 qui a commencé à être déployée plus tôt ce mois-ci pose des problèmes à certains utilisateurs. Comme indiqué par Windows Latest, certains utilisateurs ne peuvent pas télécharger la version de mise à jour KB4598242 en raison d’une erreur d’échec d’installation, tandis que d’autres qui ont réussi à télécharger la mise à jour logicielle (ou la version KB4598229) sont maintenant confrontés à un problème de «boucle de démarrage» sans fin. Pour le moment, Microsoft n’a pas encore résolu officiellement le problème, tandis que les utilisateurs attendent toujours une solution appropriée. Cependant, certains utilisateurs de Reddit ont trouvé une solution de contournement qui peut aider les personnes concernées.

À partir de l’erreur de boucle de démarrage, des utilisateurs limités affirment que leurs appareils démarrent en mode de « réparation automatique » après l’application de la mise à jour Windows 10 KB4598242 et KB4598229. Un utilisateur de l’utilisateur de Reddit ‘Jenmsft’ avec un ordinateur portable Lenovo ThinkPad T14 alimenté par AMD déclare: « J’ai eu un problème de boucle de démarrage ‘Réparation automatique’ avec cette mise à jour sur Lenovo T14 AMD. J’ai détecté le problème pour mettre à jour KB4598229. Échec de démarrage immédiat et réinitialiser sans BSOD ou toute autre erreur. Il me lance juste dans l’environnement de récupération après l’échec du dernier démarrage. » D’autres sur le forum de la communauté Microsoft ont fait écho à des préoccupations similaires. D’autres articles sur le forum suggèrent que certains utilisateurs sont confrontés au bogue de l’écran bleu de la mort (BSoD) avec l’erreur « bad pool caller », à la suite de la mise à jour de janvier 2021 de Windows 10. Le BSoD est un écran d’erreur de couleur bleue qui indique une panne du système dans laquelle le système d’exploitation a atteint une condition où il ne peut plus fonctionner en toute sécurité.

Pendant ce temps, un autre utilisateur de Reddit, « Numitron », déclare que les utilisateurs concernés pourraient trouver une solution en exécutant l’outil Deployment Image Servicing and Management (DISM) pour revenir manuellement à la version précédente de Windows. Les utilisateurs peuvent essayer les commandes « / Image: C: / Cleanup-Image / RevertPendingActions » ou « sfc / scannow ».

Certains utilisateurs de Reddit affirment également qu’ils ne peuvent pas télécharger complètement la mise à jour Windows 10 (KB4598242). Dans la plupart des cas, l’échec de l’installation est dû à une erreur de fichiers manquants et les utilisateurs voient le texte qui se lit comme suit: « Certains fichiers de mise à jour sont manquants ou rencontrent des problèmes. Nous essaierons de télécharger la mise à jour plus tard. Code d’erreur: (0x8007000d) . «

Cependant, les utilisateurs concernés peuvent le corriger avec l’outil de création de média pour retélécharger manuellement la mise à jour précédente (mise à jour de décembre 2020) et réinstaller le correctif de janvier.