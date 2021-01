Telegram v7.4.0 fait maintenant son chemin vers les utilisateurs sur Android et iOS et offre la possibilité de migrer l’historique des discussions depuis d’autres applications de messagerie comme WhatsApp, Line et KakaoTalk. Cette décision intervient après le changement controversé de la politique de confidentialité de WhatsApp pour partager les données des utilisateurs avec Facebook, ce qui a conduit des millions d’utilisateurs à quitter le navire et à passer à d’autres plateformes comme Telegram. La nouvelle fonctionnalité de transfert de chat fonctionne pour les discussions individuelles et de groupe.

Déplacez l’historique de vos messages depuis des applications comme WhatsApp, Line et KakaoTalk vers Telegram. https://t.co/PediepRhyt pic.twitter.com/VPeuilGt2T – Telegram Messenger (@telegram) 28 janvier 2021

D’autres ajouts dans Telegram v7.4.0 incluent plus d’options de suppression de chat avec des options pour supprimer les chats et les appels des deux côtés ainsi que la suppression de groupes pour tous les membres participants. Les conversations vocales ont désormais la possibilité de régler les niveaux de volume individuellement pour tous les participants et vous pouvez également avancer et reculer rapidement la vitesse de lecture de la musique dans le lecteur audio intégré.

D’autres ajouts spécifiques à Android incluent de nouvelles animations et des autocollants de voeux. Il est également possible de signaler les faux canaux et groupes qui se font passer pour des célébrités ou des organisations. Il existe également des améliorations pour les utilisateurs d’accessibilité avec TalkBack et VoiceOver.

