Telegram déploie une nouvelle fonctionnalité de chat vocal pour les groupes Telegram qui permet aux membres de mettre en place une conférence téléphonique. La fonction de chat vocal, bien que sonne similaire à l’option d’appel vocal de groupe existante, elle est livrée avec des animations améliorées et permet à un membre individuel de suivre ou de rejoindre / quitter plus facilement l’appel. De plus, Telegram Android peut désormais enregistrer des fichiers sur la carte SD du téléphone, permettant aux utilisateurs de transférer des fichiers d’un appareil à un autre rapidement et de manière transparente. Les utilisateurs d’Android reçoivent également de nouveaux emojis avant les vacances de Noël.

À partir de l’option de conversation vocale, Telegram indique qu’il fonctionne parallèlement au texte existant et à la communication multimédia, ajoutant une couche en direct de conversation éphémère au groupe. Il peut être utilisé comme espace de bureau virtuel pour les équipes ou comme salon informel pour toute communauté, ajoute la plateforme de messagerie. Comme mentionné, la fonction de chat vocal ressemble à l’option d’appel standard, mais elle a une interface plus interactive. Par exemple, les utilisateurs d’Android peuvent accéder à un widget flottant à l’échelle du système qui leur permet de contrôler rapidement le microphone et plus encore. Plus important encore, le chat vocal peut accueillir «quelques milliers de participants». Pour démarrer un chat vocal, ouvrez un groupe de télégrammes> Cliquez sur plus représenté par trois points verticaux> Sélectionnez le chat vocal. De plus, les utilisateurs de Telegram Desktop et de l’application macOS native peuvent choisir une touche push-to-talk pour les conversations vocales, pour contrôler votre micro même lorsque Telegram n’est pas concentré.

Telegram avec la dernière mise à jour optimise également les autocollants pour offrir des animations fluides à 180 images avec une résolution infinie en moins de 50 Ko. Comme mentionné, les utilisateurs d’Android Telegram peuvent désormais enregistrer des données sur la carte mémoire interne du téléphone. Les utilisateurs peuvent accéder à cette option en accédant à Paramètres> Données et stockage> Utilisation du stockage. Une autre mise à jour majeure à venir dans la version iOS de Telegram est qu’Apple Siri peut désormais lire les messages entrants à haute voix dans vos écouteurs. Ouvrez Paramètres iOS> Notifications> Annoncer les messages et réglez Telegram sur ON. De même, les utilisateurs d’Android et iOS bénéficient désormais de nouveaux outils intégrés pour l’édition de photos. La plate-forme ajoute en outre de nouveaux emojis.

Les nouvelles mises à jour de Telegram seraient en cours de déploiement. Les utilisateurs sont invités à garder l’application à jour pour trouver les nouvelles mises à niveau.