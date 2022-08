La dernière mise à jour de recherche de Google signifie que vous verrez moins de clickbait

La recherche Google reçoit une nouvelle mise à jour qui améliorera le contenu original et repoussera le clickbait, selon un article de blog Jeudi.

Dans les semaines à venir, les mises à jour de la recherche cibleront le contenu créé par des sites Web de spam ou des robots destinés à manipuler le référencement ou l’optimisation des moteurs de recherche. Au lieu de cela, Google s’efforcera de proposer un contenu et des rapports originaux “faits par et pour les gens”. Google a déclaré que cette mise à jour de la recherche sera similaire à la avis mise à jour il l’a fait plus tôt cette année qui a donné la priorité aux critiques de produits d’experts plutôt qu’aux sites qui résumaient plusieurs produits. Google s’efforcera d’améliorer les résultats des contenus éducatifs, de divertissement, d’achat et liés à la technologie.

La mise à jour de la recherche intervient alors que les gens se sont montrés de plus en plus frustrés par le manque de résultats de recherche de qualité. Discussions sur Reddit indiquent une dégradation des résultats précieux et une augmentation des publicités ou du contenu sponsorisé. Blogueurs et des publications telles que L’Atlantique dire que des résultats inférieurs sont un symptôme de sites essayant constamment d’optimiser pour Google. Bing, DuckDuckGo et d’autres moteurs de recherche continuent de concurrencer la domination de Google dans la recherche, mais l’entreprise détient toujours un 91 % de part de marché.

En 2020, le ministère de la Justice a déposé une procès antitrust contre Google pour sa domination dans la recherche et ses prétendus efforts pour supprimer la concurrence. Plus tard cette année, 38 procureurs généraux des États et territoires ont déposé une plainte antitrust contre Google alléguant qu’il détient un monopole de recherche. Google contré en disant que sa popularité est due au fait qu’il a le meilleur produit de recherche. Les poursuites progressent actuellement dans le système judiciaire.