Microsoft a publié une nouvelle mise à jour pour son navigateur Web Edge. La nouvelle mise à jour apporte une foule de nouvelles fonctionnalités, notamment des onglets en veille, de nouveaux thèmes, un nouveau gestionnaire de mots de passe et des améliorations des performances. Cette mise à jour intervient environ un an après que Microsoft a lancé sa version Chromium de Microsoft Edge. Microsoft a introduit 24 nouveaux thèmes, offrant aux utilisateurs de nombreuses options pour personnaliser leur navigateur.

Parmi les 24 nouveaux thèmes, certains ont été importés directement depuis Xbox, y compris des thèmes basés sur Halo, Gears, Forza, Microsoft Flight Simulator, Sea of ​​Thieves, etc. Les thèmes appliquent un nouvel arrière-plan sur la nouvelle page à onglets et les onglets, la barre d’adresse et d’autres éléments prennent également l’apparence du thème. Microsoft intègre également plus d’éléments de son système de conception Fluent dans Edge, à commencer par les icônes du navigateur, qui ont reçu une apparence plus ronde et plus douce avec la dernière mise à jour. Microsoft a en outre déclaré qu’il prévoyait d’apporter plus d’éléments de conception Fluent à plus de produits.

Les onglets Sleeping on Edge sont conçus pour améliorer les performances du navigateur en améliorant l’utilisation de la mémoire et des ressources du processeur. Microsoft a déclaré que lorsque les utilisateurs ont plusieurs onglets ouverts, Edge rebase les ressources système pour les onglets inactifs pour aider à alimenter les onglets nouveaux ou existants ainsi que d’autres applications, empêchant les ralentissements et la lenteur.

La nouvelle fonction de gestionnaire de mots de passe, quant à elle, s’appelle Password Monitor et informera les utilisateurs si et quand leurs mots de passe sont compromis. Cela signifie que la prochaine fois que le mot de passe d’un utilisateur enregistré sur Edge est inclus dans une violation de tiers, les utilisateurs seront avertis de le modifier. De cette façon, Edge aide les utilisateurs à minimiser les dommages potentiels, en particulier s’ils ont réutilisé ce mot de passe ailleurs. La nouvelle fonctionnalité de Microsoft utilise un nouveau type d’approche appelé cryptage homomorphe qui garantit que personne chez Microsoft ou tout autre tiers ne peut voir vos mots de passe.

En termes d’amélioration de la confidentialité, Microsoft a introduit une transparence supplémentaire pour aider les utilisateurs à gérer des autorisations de site spécifiques. Les utilisateurs pourront contrôler les sites qui partagent l’emplacement, la caméra et l’accès au microphone. Les utilisateurs peuvent également consulter, modifier et réinitialiser les autorisations.