La dernière mise à jour de la PS5 de Sony peut aider à protéger les batteries des contrôleurs

Sony a publié un lot de fonctionnalités dans son dernière mise à jour du système PlayStation 5 avec notamment la prise en charge de la charge adaptative des manettes, le partage de liens de groupe et un nouveau hub de widgets. La fonction de charge adaptative, qui surveille et ajuste automatiquement la puissance fournie lorsque les manettes sont connectées aux ports USB de la console, est lancée dans le monde entier à partir d’aujourd’hui, mais uniquement pour les derniers modèles de PS5.

Dans son annonce, Sony indique que la charge adaptative n’est disponible que sur la PS5 Slim et sa prochaine PS5 Pro à 700 $. La fonctionnalité fonctionnera sur les manettes sans fil DualSense et DualSense Edge de l’ère PS5, ainsi que sur les manettes PlayStation VR2 Sense et le kit de manette adaptative Access. La charge est ajustée en fonction du niveau de batterie actuel de la manette, ce qui peut aider à économiser de l’énergie et à prolonger la durée de vie de la batterie. Si une manette n’est pas connectée, la console coupera l’alimentation du port USB peu de temps après avoir lancé le mode repos.