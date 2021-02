Mozilla a poussé de nouvelles mises à jour pour son navigateur Firefox sur PC et Android, et la version mobile a une fonctionnalité intéressante qui fait son grand retour – permettant la prise en charge du flux DRM via la compatibilité pour Widevine. La nouvelle version 85 vous permet également d’installer des extensions et add-ons et apporte des mises à jour de sécurité et divers correctifs.







Captures d’écran de Firefox 85

Si vous essayez de lire du contenu protégé par DRM sur des sites Web comme Netflix, Amazon Prime et Hulu, vous recevrez une invite pour l’autoriser constamment, le bloquer ou être invité à chaque fois.

Cependant, le navigateur prend en charge le streaming jusqu’à 720p, ce qui signifie que tout ce qui est supérieur sera déclassé et les personnes qui paient pour des niveaux plus élevés pourraient ne pas être satisfaites du résultat final.

Via