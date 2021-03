La dernière menace inspirée par QAnon sur le Capitole était heureusement un raté

Des membres de la Garde nationale regardent un point de contrôle à l’extérieur du Capitole jeudi. | Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

Le 4 mars était censé être un grand jour pour QAnon. Cela ne s’est pas produit.

Une menace contre le Capitole qui a poussé la direction de la Chambre des représentants à annuler la session de jeudi ne représentait heureusement rien.

La police du Capitole a averti mercredi qu’elle «avait obtenu des renseignements montrant un possible complot visant à violer le Capitole par un groupe de miliciens non identifiés le jeudi 4 mars». Cette conclusion a été reprise par le républicain Michael McCaul (R-TX), le principal républicain du comité de la sécurité intérieure, qui a déclaré mercredi sur CNN que «le président Trump a la responsabilité de leur dire de se retirer. Cette menace est crédible. C’est vrai. C’est une milice de droite. »

Le représentant Michael McCaul dit fmr. Pres. Trump a la responsabilité de dire aux extrémistes, qui pensent que Trump sera inauguré le 4 mars, et qui, selon le FBI, planifient une éventuelle attaque contre le Capitole américain, de se retirer. «Cette menace est crédible. C’est réel. « Https://t.co/txZq2tbwMH pic.twitter.com/n4X4WbwTIo – Le CNN principal (@TheLeadCNN) 3 mars 2021

Trump n’a dit à personne de se retirer, mais heureusement, tout était calme de toute façon autour du Capitole jeudi, où le Sénat a commencé le débat sur le projet de loi de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars malgré la décision de la Chambre de fermer pour la journée.

Le 4 mars est une date importante à QAnon – une théorie du complot sectaire et dérangée dont les adhérents pensent que Donald Trump combat secrètement une cabale mondiale de trafic sexuel d’enfants dirigée par d’éminents démocrates. Nicole Narea de Vox explique la fixation de la théorie avec le 4 mars dans tous ses détails alambiqués, mais en bref: certains croyants ont soutenu que le 4 mars, qui était la date à laquelle les présidents ont été inaugurés jusqu’à l’adoption du 20e amendement en 1933, serait le moment où Trump serait inauguré. pour un autre mandat. Le Trump International Hotel situé à quelques pâtés de maisons de la Maison Blanche a même tenté de capitaliser sur la théorie du complot en augmentant les tarifs des chambres pour la date.

Mais Jared Holt a déclaré à Vox qu’il « n’a trouvé aucun des témoignages habituels que nous avons tendance à voir lorsque l’extrémisme en ligne est sur le point de se traduire par une mobilisation dans le monde réel avant le 4 mars. » Holt est un résident du DFRLab axé sur l’extrémisme domestique; il correctement averti dans les jours qui ont précédé l’insurrection du 6 janvier à propos du bavardage sur Internet indiquant que les manifestations pro-Trump ce jour-là pourraient devenir incontrôlables.

«Ces derniers jours, même, de nombreux influenceurs et communautés extrémistes ont activement découragé la participation à toute action potentielle à cette date», a poursuivi Holt dans un message direct sur Twitter. «Bien qu’une grande mobilisation soit incroyablement improbable par des mesures standard, il continue d’exister un risque omniprésent posé par de petits groupes ou des individus qui peuvent se sentir obligés d’agir sur la base de leurs croyances extrémistes.»

Holt a noté que si la décision de la Chambre de fermer pour la journée et toutes les précautions de sécurité autour du Capitole «peuvent sembler exagérées», l’insurrection du 6 janvier qui a fait cinq morts «est toujours incroyablement fraîche dans l’esprit des forces de l’ordre et moi ‘ Je ne suis pas surpris que les responsables agissent avec beaucoup de prudence. »

En effet, les responsables de l’application de la loi semblaient essayer d’éviter une répétition de ce qui s’est passé le 6 janvier, lorsque de nombreux mémos du renseignement mettant en garde contre la menace de violence de la part des partisans de Trump qui se sont rassemblés à Washington, DC, pour protester contre les élections ce jour-là n’étaient pas suffisant pour empêcher les forces de l’ordre d’être submergées par la foule MAGA.

Alors que les responsables de l’application de la loi sont extrêmement prudents ces jours-ci, les républicains qui ont encouragé l’insurrection en répandant des mensonges sur les élections de 2020 ne le sont pas. Jeudi, Représentant Michael Waltz (R-FL) et le sénateur Josh Hawley (R-MO) – qui ont tous deux soutenu les efforts de Trump pour renverser l’élection – ont continué Renard et amis et a fait valoir qu’en dépit de la menace active au Capitole, ils ne voyaient aucun besoin de la présence continue de la Garde nationale.

«Je pense que l’idée de garder [the National Guard] là indéfiniment, et garder indéfiniment une clôture de barbelés autour du Capitole est fou », a déclaré Hawley.

Le jour où la Chambre est fermée en raison d’une menace de violence, le sénateur pro-insurrectionnel Josh Hawley dénonce les troupes de la Garde nationale stationnées au Capitole pic.twitter.com/LIjTKmzbFU – Aaron Rupar (@atrupar) 4 mars 2021

Mais si les républicains soutenant Trump voulaient vraiment rouvrir le Capitole, la meilleure chose à faire est de dénoncer les mensonges et les théories du complot sur les élections de 2020 qui continuent d’inspirer les partisans dérangés de Trump à essayer de prendre les choses en main. Au lieu de faire cela, cependant, le Parti républicain reste largement unifié derrière la fausse idée que la victoire de Joe Biden était entachée.

Alors que les républicains comme Hawley et Waltz ne voient pas la nécessité d’une présence continue de la Garde nationale au Capitole, la police du Capitole n’est pas d’accord. Jeudi, la force aurait demandé à la Garde nationale de rester au Capitole pendant au moins deux mois de plus, invoquant des problèmes de sécurité persistants. Cette demande est intervenue un jour après une audience à la Chambre au cours de laquelle le chef par intérim de la police du Capitole, Yogananda Pittman, a déclaré aux législateurs que les menaces contre les législateurs avaient augmenté de près de 100% d’année en année.