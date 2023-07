La dernière liste nous prépare au lancement

Suivre les fuites de Pixel 8 et Pixel 8 Pro peut être difficile sachant que chaque téléphone n’arrivera pas avant des mois. Les fuites commencent toujours le plus tôt avec les produits Google et parfois l’histoire change d’une fuite à l’autre. Dans le dernier vidage d’informations, nous obtenons une liste des spécifications Pixel 8 Pro qui correspondent aux vidages d’informations précédents et doivent être notées.

Les informations sur le Pixel 8 Pro dont nous allons parler proviennent de Yogesh Brar sur Twitter, qui avait précédemment divulgué une liste des spécifications du Pixel 8 et qui est dans le jeu des informations depuis un certain temps maintenant. Bien que rien ne soit confirmé à ce stade, cela vaut au moins la peine d’être considéré comme un minimum de détails pour le prochain gros téléphone de Google.

Selon ce rapport, Google inclura à nouveau un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Nous aurons la puce Tensor G3 (précédemment rumeur), 12 Go de RAM dans tous les modèles et des choix de stockage d’au moins 128 Go et 256 Go. Je serais choqué si Google ne publiait pas également un modèle de 512 Go.

Le reste des spécifications comprendrait un capteur de température (que nous connaissions), un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons (nous ne le savions pas), une batterie de 4950 mAh avec une charge de 27 W et une triple caméra arrière. Cet appareil photo devrait comporter un capteur principal de 50MP avec des capteurs ultra-larges de 64MP et un téléobjectif de 48MP pour le trajet. Tout cela correspond à ce précédent rapport sur l’appareil photo Pixel 8.

Les seuls éléments ici suggèrent un lancement en octobre et Android 14 comme logiciel, ce qui a du sens. Google a lancé des téléphones en octobre depuis le lancement de la gamme Pixel et a tendance à livrer la dernière version d’Android prête à l’emploi.

Pour récapituler, le Pixel 8 Pro ressemble à un véritable produit phare doté d’un capteur de température étrange, nous l’espérons, a des utilisations surprenantes de Google. Nous aimons vraiment ces rendus, ainsi que ces photos réelles – ces coins arrondis m’ont préparé.