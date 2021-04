Heidi Gutman | Télévision Walt Disney via Getty Images; Chris Weeks | WireImage | Getty Images; Paula Lobo | ABC via Getty Image

Jeu télévisé populaire Jeopardy! a annoncé mercredi sa liste finale d’hôtes invités pour la saison 37 alors qu’il poursuit sa recherche d’un hôte permanent.

David Faber de CNBC, « Good Morning America » ​​de ABC, George Stephanopoulos et Robin Roberts, l’acteur LeVar Burton et Joe Buck de Fox Sports ont été ajoutés à la programmation.

Faber, qui est co-présentateur pour « Squawk on the Street », est un ancien « Celebrity Jeopardy! » champion.

Le jeu télévisé avait lancé sa série d’hôtes invités avec un autre ancien concurrent, Ken Jennings. Il détient le record de la plus longue séquence de victoires de la série et est le participant au jeu télévisé le plus rémunérateur de tous les temps.

Parmi les autres hôtes invités cette saison, citons Katie Couric, Anderson Cooper, le Dr Mehmet Oz et Aaron Rodgers. Péril! L’animateur Alex Trebek est décédé en novembre après avoir été avec la série pendant plus de trois décennies.

« Notre objectif a été de présenter une grande variété d’hôtes avec des compétences et des antécédents différents sur notre chemin pour trouver un hôte permanent, » Jeopardy! a déclaré le producteur exécutif Mike Richards dans un communiqué de presse. « Tous les hôtes invités ont apporté l’individualisme, l’énergie et un amour authentique de notre émission à chacun de leurs épisodes. »

Il y a eu une poussée notable des médias sociaux pour que Burton, une ancienne star de «Star Trek», anime le jeu télévisé. Une pétition de Change.org a recueilli plus de 240 000 signatures en son nom, et Burton a activement exprimé son intérêt pour le rôle.

