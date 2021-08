La dernière lettre de votre amant est de deuxième classe mais le casting le rend supportable

LA DERNIÈRE LETTRE DE VOTRE AMANT

??

(12A) 110 minutes

L’AMOUR peut être compliqué. Surtout s’il s’agit d’affaires, d’amnésie, de deux histoires de siècles différents et s’appuyant sur le Royal Mail pour livrer une prose romantique.

Tous ces problèmes gênent le couple amoureux Jennifer Stirling (Shailene Woodley) et Anthony O’Hare (Callum Turner), qui se rencontrent en 1965 lors d’un voyage dans le sud de la France.

3 La dernière lettre de votre amant est pleine de trous d’intrigue et de clichés, cette lettre d’amour se perd plutôt dans la poste Crédit : Alamy

La jeune mariée glamour Jennifer est là avec son mari Lawrence (Joe Alwyn), un homme d’affaires froid et sans humour qui s’intéresse peu ou pas du tout à ce que sa femme a à dire.

Heureusement, il doit partir pour affaires, comme le font les hommes d’affaires, et le couple se lance dans une amitié pour regarder le coucher du soleil et échanger des livres qui se transforme rapidement en une relation très romantique.

Avance rapide de près de 50 ans et la journaliste bâclée Ellie Haworth (Felicity Jones) tombe sur l’une des mystérieuses lettres d’amour du couple tout en recherchant une histoire.

Nous rencontrons Ellie pour la première fois lorsqu’elle sort du lit d’un homme après l’avoir appelé deux fois par le mauvais nom et roulant des yeux à la suggestion d’un deuxième rendez-vous.

Je pense que cela veut dire qu’elle est une femme moderne et indépendante. Mais, malheureusement, elle apparaît juste comme cruelle et déplaisante.

Ellie devient rapidement fascinée par les lettres et passe ses journées de travail à chercher dans les archives de son journal pour en trouver d’autres.

Là, elle rencontre Rory (Nabhaan Rizwan) qui, pour une raison déconcertante, semble aimer Ellie même si elle est méchante avec lui.

Le couple entame une romance improbable à cause de leur intérêt pour les lettres, tout en n’ayant aucune chimie.

Cette adaptation inégale du roman de Jojo Moyes est pleine d’intrigues et de clichés, mais est d’une beauté exquise, avec les costumes des années 60 et les scènes de rue qui sortent de l’écran.

L’excellent casting rend ce film à peu près supportable, la performance exceptionnelle étant de Turner sexy et à la voix profonde.

Deux histoires qui se déroulent ensemble n’allaient jamais être faciles, surtout lorsque Jennifer est frappée d’amnésie et qu’elle ne se souvient même pas qu’elle a envie d’un autre homme.

Avec un scénario souvent rocailleux, un personnage clé insupportable et plus d’un moment où j’ai eu envie de crier : « Rassemblez-vous déjà ! » cette lettre d’amour se perd plutôt dans la poste.

ZOLA

??

(18) 90 minutes

Les voyages sur la route dans les films ne se passent jamais bien. Qu’il s’agisse de gueule de bois, de tueurs en série ou tout simplement de se perdre, ils sont toujours problématiques.

Zola ne fait pas exception. La serveuse qui s’ennuie et parfois la danseuse à la pole (jouée par Taylour Paige) sert Stefani (Riley Keough) et le couple s’entend immédiatement et décide de se déshabiller ensemble en Floride.

3 Zola est une balade dangereuse parfaite pour ces longues nuits d’été Crédit : Alamy

Un désastreux – et souvent assez horrible – 48 heures suit, commençant par un voyage en voiture qui implique également le petit ami de Stefani, Derrek (Nicholas Braun) et « un ami » appelé X (Colman Domingo).

Le film est basé sur une histoire vraie qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans 148 tweets, A’Ziah « Zola » King a raconté son week-end sauvage avec sa nouvelle amie strip-teaseuse, qui s’est très mal passé.

L’histoire a captivé Internet – et l’écrivain Jeremy O Harris et le réalisateur Janicza Bravo ont pu en entendre parler.

La phrase d’ouverture du film est tout aussi captivante : « Vous voulez tous entendre une histoire sur la raison pour laquelle moi et cette garce nous nous sommes disputés ? C’est un peu long, mais plein de suspense.

Le film est rapide et parfois férocement drôle, mais aussi brutal et tragique. Cela met également en lumière le côté obscur du travail du sexe qu’Hollywood passe souvent sous silence (voir Hustlers).

Une virée dangereuse parfaite pour ces longues nuits d’été.

EAU PLATE

??

(15) 140 minutes

INSPIRÉ par le meurtre en 2007 de l’étudiante britannique Meredith Kercher, ce drame familial discret voit Matt Damon incarner un père de la classe ouvrière essayant de libérer sa fille, quatre ans après qu’elle a été reconnue coupable de meurtre.

Stillwater se déroule à Marseille, où Allison (Abigail Breslin) est en prison pour avoir tué sa petite amie Lina.

3 Matt Damon est toujours une présence convaincante et offre une performance admirable dans Stillwater Crédit : Alamy

Son père Bill (Damon), un ouvrier pétrolier de l’Oklahoma, fait de son mieux pour lui rendre visite et lors de son dernier voyage, il apprend qu’il pourrait y avoir des preuves pour trouver l’homme qui, selon Allison, est responsable de la mort de Lina.

Avec peu d’argent et une barrière de la langue, Bill fait appel à Virginie (Camille Cottin), une mère célibataire française. Leur alchimie est palpable alors que de nouveaux sentiments surgissent lors de cette mission d’enquête.

Mais il n’y a que tant de malentendus culturels attachants et de moments tendus à apprécier avant que l’intrigue ne prenne un virage brutal en territoire farfelu.

Cela annule une grande partie de la bonne volonté de la première moitié du film du réalisateur Tom McCarthy, qui est plus engageante et réfléchie. Le script passe d’un scénario à l’autre, s’éloignant souvent de celui qui vous intéresse le plus.

Pourtant, Damon est toujours une présence convaincante et offre une performance admirable ici, donnant des couches au voyou regrettable Bill que de nombreux acteurs ne seraient pas en mesure de réaliser.