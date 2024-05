La dernière inquiétude liée au COVID, les variantes FLiRT, suscite des inquiétudes quant aux taux de vaccination

Une nouvelle famille de variantes du COVID, surnommée « FLiRT », se propage à travers le pays, alors que les taux de vaccination restent préoccupants pour certains experts en santé publique.

Bien que les symptômes et la gravité semblent être à peu près les mêmes que ceux des souches précédentes de COVID, les nouvelles variantes FLiRT semblent être plus transmissibles, a déclaré le Dr Robert Murphy, expert en maladies infectieuses.

FLiRT n’est pas une variété spécifique. Il s’agit d’un surnom donné à une série de mutations – S:F456L et S:R346T – extraites des lettres des noms techniques des mutations.

« Une nouvelle variante plus contagieuse existe », a déclaré Murphy, directeur exécutif de l’Institute for Global Health de l’Université Northwestern et professeur de maladies infectieuses à la Feinberg School of Medicine. « Le COVID-19 est toujours parmi nous, et comparé à la grippe et au VRS, le COVID-19 peut causer des problèmes importants hors saison. »

Murphy a exhorté le public à se tenir au courant des vaccins contre le COVID, en particulier les personnes qui présentent un risque plus élevé de complications graves du virus. Même si une grande partie de la population bénéficie d’une certaine immunité suite à la vaccination ou à des infections antérieures au COVID, Murphy a noté qu’« avec le COVID-19, l’immunité diminue avec le temps ».

On estime qu’une variante de FLiRT, KP.2, représente environ un quart des cas récents de COVID, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention de fin avril.

On estime que la variante JN.1 représente environ 22 % des cas récents de COVID à travers le pays, selon les données du CDC de fin avril.

Une autre variante de FLiRT, KP.1.1, représente plus de 7 % des cas de COVID dans tout le pays, selon les données du CDC. Le nom « FLiRT » est un acronyme reprenant les noms techniques des mutations à l’origine de la famille de variants.

À l’échelle nationale, environ 23 % des adultes et 14 % des enfants étaient à jour dans leurs vaccins contre la COVID-19 fin avril, selon le CDC, sur la base des données de l’Enquête nationale sur la vaccination.

FLiRT s’est fait connaître dans le comté de Los Angeles, mais n’a pas encore fait beaucoup de bruit. Mais les responsables s’attendent à voir ces chiffres augmenter.

« Nous constatons une augmentation de ces deux mutations dans diverses souches JN.1 », indique mercredi un communiqué du ministère de la Santé publique de Los Angeles. « JN.1 est la variante Omicron qui a provoqué la flambée de l’hiver dernier. »

Ces deux mutations sont plus capables d’échapper à l’immunité de l’organisme que les autres lignées actuellement en circulation, indique le communiqué. Les responsables de la santé du comté confirment l’arrivée des variantes ici et s’attendent à une croissance au cours des deux prochaines semaines.

KP.2 est la lignée actuellement dominante avec cet ensemble de mutations FLiRT, responsable d’environ 28 % des nouveaux cas aux États-Unis au cours de cette période. les deux semaines se terminant le 11 mai.

Dans les dernières données complètes du comté de LA, KP.2 représentait 5 % des cas signalés entre le 31 mars et le 13 avril.

Aucun changement significatif dans les symptômes ou la gravité n’a été observé pour l’instant dans les souches présentant des mutations FLiRT, ont indiqué les responsables.

« Nous n’avons pas constaté d’augmentation des infections et la transmission du SRAS-CoV-2 est encore faible », ont ajouté les responsables de la santé du comté.

Pasadena et Long Beach gèrent leurs propres services de santé, et tous deux avaient les mutations FLiRT sur leurs radars collectifs, mais ont enregistré peu de cas signalés.

Le département de santé de Long Beach a identifié deux cas de COVID-19 comme étant des souches variantes KP.2, le premier ayant été signalé le 16 avril.

« En raison du séquençage ou des tests génétiques limités, il s’agit probablement d’un sous-dénombrement du nombre total de variantes KP.2 », a déclaré Jennifer Rice Epstein, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux de Long Beach. « Heureusement, le département de santé de Long Beach n’a pas constaté d’augmentation des cas de COVID-19 par rapport aux derniers mois et continuera de surveiller. »

Epstein a également déclaré que les hospitalisations liées au COVID-19 restaient faibles.

Le département de santé publique de Pasadena a continué de mener des enquêtes sur les cas et des enquêtes sur les cas de COVID-19. Ces efforts incluent le suivi des résultats de la surveillance des eaux usées.

Directeur de la santé Dr Ying-Ying Goh a déclaré cette semaine que les niveaux signalés de COVID-19 dans la communauté restaient faibles, avec moins d’un cas confirmé signalé au département de santé de Pasadena en moyenne par jour.

Parmi ceux-ci, Goh a déclaré que le département estime que sur le total des cas séquencés en avril, 28,1 % étaient JN.1 (BA.2.86.1.1), 15,6 % étaient JN.1.16 et 15,6 % étaient JN.1.7.

Mais, comme à Long Beach, un décompte plus complet est difficile. Les décomptes d’avril étaient des données « au niveau de l’État ».

« En raison de la réduction significative des tests PCR, il est généralement peu fiable de tirer des conclusions précises sur les proportions de variantes au niveau d’une ville ou d’un comté », a déclaré Goh dans un communiqué.

Néanmoins, comme pour toutes les nouvelles variantes du COVID, les responsables ont appelé à la prudence.

« Les personnes dont le système immunitaire est fragile doivent prendre des précautions à proximité des grandes foules et des endroits où elles peuvent être exposées », a déclaré le Dr Elizabeth McNally, directrice du centre de médecine génétique de la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern. « Pour les personnes âgées, c’est généralement une bonne idée de se tenir à jour en matière de vaccination, car l’immunité diminue avec l’âge. »

En février, le CDC a recommandé aux Américains de 65 ans et plus de recevoir une autre dose du vaccin mis à jour devenu disponible en septembre, si au moins quatre mois s’étaient écoulés depuis leur dernière injection.

McNally a déclaré qu’il était difficile de connaître l’impact des nouvelles variantes car « il n’y a pas beaucoup de tests en cours ces jours-ci ».

Mais elle a noté qu’il ne semble pas y avoir d’augmentation des hospitalisations liées au COVID, et qu’elle n’a pas non plus constaté de hausse des infections chez ses patients, qui « ont tendance à être assez malades au départ et à me contacter lorsqu’ils sont exposés ou malades ».

Les hospitalisations et les décès dus au COVID sont en baisse à Chicago et dans tout le pays, selon le département de santé de la ville et le CDC. Le niveau actuel d’admissions à l’hôpital pour COVID-19 dans la région de Chicago est faible, comme c’est le cas dans la plupart des États-Unis, selon le CDC.

Alors que les taux de vaccination ont diminué, McNally a noté que cela « s’inscrit dans le contexte d’une bien plus grande immunité contre les expositions répétées à l’infection naturelle et à la vaccination », par rapport aux premiers stades de la pandémie de COVID.

« Cela se traduit par des guérisons plus rapides et une maladie moins prolongée lorsque les gens contractent le COVID », a-t-elle déclaré. « En 2020, nous avions affaire à un virus contre lequel l’humanité était peu immunisée. Heureusement, c’est très différent maintenant.

Les rédactrices du SCNG, Kristy Hutchings et Teresa Liu, ont contribué à ce rapport. Jill Stewart du LA Daily News et Angie Leventis Lourgos du Chicago Tribune ont également contribué à ce rapport.









