La dernière humiliation de la Norvège en euros semble impossible à récupérer. Peuvent-ils le faire quand même ?

Le football a l’habitude de laisser des cicatrices. Il y a les points littéraux et physiques qui tapissent la chair de ceux qui y jouent, ceux qui restent longtemps après que les points ou les clous ont été retirés de la peau. En ce qui concerne les cicatrices émotionnelles, nous avons tendance à penser aux fans qui portent le poids de tant de quasi-accidents et à plaisanter sur le fait de soutenir une équipe pour vos péchés.

C’est dans l’intérêt des footballeurs, cependant, de laisser derrière eux des pertes douloureuses – ils seront de bien meilleurs joueurs s’ils peuvent oublier le penalty raté qui leur a coûté un titre ou le temps qu’ils ont laissé leur marqueur s’éloigner d’eux dans une coupe final. Pourtant, il y a des pertes qui sont si profondes, ont un tel impact qu’il y aura toujours un rappel laissé derrière.

Pour l’équipe nationale féminine de Norvège, la défaite 8-0 de lundi soir contre l’Angleterre dans le groupe A de l’Euro 2022 a été le type de défaite paralysante dont elle ne se remettra peut-être jamais.

Là, bien sûr, il y avait eu des larmes après la sortie de la phase de groupes de la Norvège à l’Euro 2017, tout comme il n’y avait aucun moyen d’apaiser les sanglots après que la même équipe ait perdu la finale 2013 de la même compétition. Mais lundi, c’était différent. C’était le type de défaite qui a secoué tout le football norvégien – ce n’était pas seulement la plus grande marge d’échec de n’importe quelle équipe à un Euro, masculin ou féminin, mais c’était la plus grande défaite de l’histoire de l’équipe nationale féminine de Norvège. .

Alors que les joueurs parlaient aux médias après le match, toujours vêtus de maillots trempés de sueur et de honte, il était impossible d’échapper à l’émotion qui se dégageait de chaque membre de l’équipe qui devait faire face à la presse. En parlant à ESPN, la capitaine norvégienne Maren Mjelde a décrit le sentiment comme “[her] le coeur saigne un peu.”

Alors que certains joueurs ne pouvaient pas faire grand-chose pour cacher leur frustration et leur colère, luttant pour ne pas cracher leurs mots de dégoût, d’autres ont utilisé le reste de leur énergie pour ne pas laisser la misère les submerger, les lèvres tremblantes. La fierté professionnelle avait été blessée, mais bien pire, les joueurs portaient le fardeau de laisser tomber une nation de plus de cinq millions d’habitants sur leurs épaules, l’insigne de la Norvège n’ayant jamais été aussi lourd sur leurs maillots. Huit zéro brûlé dans la conscience collective d’une nation, la délégation norvégienne à Brighton fait partie de l’infamie du football.

Comme Caroline Graham Hansen l’a dit après la défaite, “Je pense que le problème aujourd’hui est que nous ne faisons pas ce que nous sommes censés faire en défense et quand vous ne faites pas bien en défense, vous n’avez pas un bon positionnement pour gagner le ballon et jouer facilement en attaque. Je pense qu’aujourd’hui nous n’avons pas travaillé en équipe et puis vous voyez que chacun d’entre nous n’est pas capable de performer.

La défaite 8-0 de la Norvège contre l’Angleterre lundi était sa pire défaite de l’histoire de l’équipe nationale et une humiliation à l’Euro qui pourrait les effrayer à l’avenir. Photo AP/Alessandra Tarantino

L’équipe, tout simplement, était en pagaille. Les joueurs étaient fragmentés sur le terrain, la formation insondable, les faiblesses évidentes exposées alors que l’Angleterre emmenait un bélier dans les ruines de la défense visiteuse.

Pour aussi difficile que soit le score, il y avait une fatalité absolue quant au résultat. La Norvège n’avait jamais tout à fait trouvé sa place sous l’entraîneur Martin Sjögren et, bien qu’elle puisse faire preuve de puissance offensive contre des nations moins bien classées, il y avait un problème persistant de cohésion d’équipe contre des nations plus fortes.

Après la défaite, des sections de la presse norvégienne ont déploré le manque de préparation de l’équipe contre les équipes du top dix de la FIFA, mais les problèmes étaient restés cachés à la vue de tous au cours des quatre dernières années. La défense était une collection de milieux de terrain et d’attaquants qui avaient été réorientés, ne faisant que s’affaiblir au cours du mandat de Sjögren, le milieu de terrain réel manquait de fluidité et trop souvent, il incombait à Graham Hansen d’être le sauveur en l’absence d’Ada Hegerberg.

Lorsque la Norvège a été éliminée de la Coupe du monde 2019 par l’Angleterre, l’équipe avait semblé brisée dès le coup de sifflet. L’équipe avait réservé sa place dans les huit derniers après deux heures et une série de tirs au but contre l’Australie dans la chaleur torride de Nice, en France, et au moment où le ballon a commencé à rouler au Havre, les joueurs semblaient épuisés mentalement et physiquement. .

Après avoir été envoyées par l’Angleterre lors de l’édition 2015 de la Coupe du monde, lorsque Lucy Bronze a claqué le ballon de l’extérieur de la surface, les joueuses ont semblé aveugles à la défenseuse anglaise lorsqu’elle a pris une position loin de ses coéquipières sur un coup franc précoce en France. La décision n’a pas fonctionné, mais lorsque les Lionnes ont obtenu un autre coup franc quelques instants plus tard, Bronze a pris la même position, pour être ignorée par toute l’équipe norvégienne. Comme on pouvait s’y attendre, elle a marqué aussi vigoureusement qu’elle l’avait fait quatre ans auparavant. Les joueurs n’avaient même pas la force de bouger pour intercepter le défenseur.

Au stade AMEX de Brighton il y a quelques jours, la Norvège pouvait offrir encore moins que ce qu’elle avait contre la même opposition trois ans auparavant. Une pénalité douce à la 12e minute a été le catalyseur de la pire nuit de l’histoire du football norvégien.

L’Angleterre avait bien joué, cela ne faisait aucun doute, mais ils avaient affronté une équipe qui ne bougeait pas pour les défendre, ne suivait pas les courses ou même ne sautait pas pour tenter de gagner des têtes. Regarder le match n’était pas tant regarder des femmes contre des filles que regarder une équipe de footballeurs contre des cônes d’entraînement, inanimés et malléables.

Sous la direction de Martin Sjögren, la Norvège a manqué de réponses à ses échecs répétés malgré une pléthore de talents sur le papier. Catherine Ivill/Getty Images

Dans la zone mixte, Graham Hansen avait parlé d’analyser ce qui s’était mal passé dans le cadre de la récupération de l’équipe pour le prochain match contre l’Autriche. Pourtant, en regardant les 80 dernières minutes du match, il serait difficile de trouver quoi que ce soit qui se soit bien passé. Il semblait à peine y avoir un plan A et encore moins un plan B ou C pour la Norvège. La forme offrait peu de force défensive ou de poussée offensive, les joueurs étant livrés à eux-mêmes sur le terrain alors que Sjögren patrouillait dans sa pirogue, refusant d’effectuer le match – son premier remplaçant est venu jusqu’à la mi-temps avec son équipe déjà menée 6-0.

Malgré la défaite, aussi étonnante soit-elle, la Norvège est toujours dans la compétition de l’Euro cette année – mais elle doit gagner son dernier match de groupe contre l’Autriche vendredi si elle veut se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour dépasser l’Autriche, ils doivent retourner sur le site de leur cauchemar anglais : Brighton.

Les joueurs ont semblé immédiatement conscients dans la foulée du fait qu’ils ne pouvaient pas s’attarder sur la défaite avec une victoire incontournable à préparer. Bien qu’ils aient déjà commencé leur préparation mentale, notamment en travaillant avec la psychologue du sport norvégienne très respectée, Britt Tajet-Foxell, le fait même que leur match contre l’Autriche se déroule à Brighton pourrait bien être désastreux.

Si la Norvège parvient à trouver un moyen d’exploiter son meilleur football offensif contre une équipe autrichienne résolue sur le plan défensif qui, sans aucun doute, se lèchera les lèvres à la perspective d’affronter une défense aussi fragile, elle sera opposée à l’Allemagne en quarts de finale. Aucune bonne action et tout ça.

Gagner, perdre ou faire match nul vendredi, la position de Sjögren est devenue intenable avec plusieurs anciens internationaux norvégiens réclamant sa tête, mais la question plus large de savoir où l’équipe ira après juillet reste lourde. Les cicatrices laissées par la défaite contre l’Angleterre sont celles qui ne s’effaceront peut-être jamais complètement.